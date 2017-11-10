توقع نمو اقتصاد منطقة اليورو بأسرع وتيرة منذ عقد

بروكسل (د ب أ)

خلص تقرير للمفوضية الأوروبية أمس، إلى أنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو المؤلفة من 19 دولة بأسرع وتيرة منذ عقد هذا العام، حيث من المتوقع أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 2.2 %.

ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد منطقة الاتحاد الأوروبي بنسبة 2.3% خلال عام 2017، أعلى من نسبة النمو المتوقعة لاقتصاد أميركا وهى 2.2 % واليابان 1.6 %

ومع ذلك، حذر بيير موسكوفيسي المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية، أنه على الرغم من توقعات بنمو اقتصادي لمنطقة اليورو والاتحاد الأوروبي خلال عامي 2018 و 2019 إلا أنه مازال هناك تحديات تتجسد في مستويات الديون المرتفعة وارتفاع الأجور بصورة طفيفة».

ومن المتوقع تسجيل أعلى نسبة نمو في منطقة اليورو في مالطا بنسبة 5.6%، إيرلندا 4.8 % و سلوفينيا 4.7%، في حين سوف يتم تسجيل أدنى معدلات في اليونان وفرنسا بنسبة 1.6% و إيطاليا 1.5%.

ومن المرجح، أن ينمو اقتصاد بريطانيا بنسبة 1.5 % هذا العام وبنسبة 1.3% العام المقبل و 1.1 عام 2019، عندما تخرج لندن من الاتحاد الأوروبي.