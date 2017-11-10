أسعار النفط تستقر دون أعلى مستوى في عامين

سنغافورة (رويترز)

استقرت أسعار النفط دون أعلى مستوى في عامين أمس الخميس بدعم من تخفيضات الإنتاج التي تنفذها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون كبار آخرون من بينهم روسيا. وبحلول الساعة 08:40 بتوقيت جرينتش استقر سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة دون تغيير يذكر عند 63.49 دولار للبرميل. وبلغ برنت يوم الثلاثاء أعلى مستوى له منذ يونيو 2015 عند 64.65 دولار للبرميل.

واستقر سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند 56.81 دولار للبرميل، بالقرب من أعلى مستوى في أكثر من عامين عند 57.69 دولار للبرميل الذي سجله هذا الأسبوع.

ويقول متعاملون «إن موجة ارتفاع الأسعار التي صعدت بخام برنت بأكثر من 40 بالمئة منذ يوليو، ربما بلغت مداها بسبب زيادة الإمدادات الأميركية وبعض المؤشرات على تباطؤ الطلب»، وما زالت الأسعار تتلقى دعماً من الجهود التي تقودها أوبك وروسيا لكبح الإمدادات من أجل تقليص الفجوة بين العرض والطلب في السوق ودعم الأسعار.

وستناقش أوبك سياسة الإنتاج أثناء اجتماع يعقد يوم 30 نوفمبر، ومن المتوقع أن تمدد قيود الإنتاج بعد موعد انتهاء سريانها في مارس 2018. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأول» إن مخزونات الخام الأميركية زادت 2.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثالث من نوفمبر إلى 457.14 مليون برميل مقابل توقعات محللين بانخفاضها 2.9 مليون برميل.