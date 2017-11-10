«طاقة» تقلص خسائرها إلى 82 مليون درهـم في 9 أشهر

أبوظبي (الاتحاد)

تراجعت خسائر شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» إلى 82 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، علماً بأن دخل الشركة تأثر بالتوقف المفاجئ لعمليات مصهر صحار للألمنيوم والتحركات السلبية على صعيد القيمة السوقية العادلة في اتفاقية توليد وشراء الطاقة من محطتنا في الولايات المتحدة خلال هذه الفترة.

وقال سعيد حمد الظاهري، الرئيس التنفيذي للعمليات بالإنابة في شركة «طاقة»: «واصلت ’طاقة‘ تسجيل مستويات قوية من حيث توليد التدفقات النقدية الحرة، والتحسُّن في هوامش الربحية عبر مختلف مكونات محفظة أعمالها، وذلك بفضل زيادة مستويات الكفاءة على مستوى عملياتها التشغيلية.

وتمثلت أبرز الإنجازات التشغيلية للمجموعة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري في بدء إنتاج النفط من حقل ’أتروش‘ في العراق.

كما نجحت الشركة في تخفيض تكاليف التمويل وتقليل حجم ديونها تدريجياً، الأمر الذي سيؤثر إيجابياً على أدائها المالي على مدى السنوات القادمة».