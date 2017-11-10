84.7 مليون درهم أرباح «الواحة كابيتال» الربعية

أبوظبي (الاتحاد)
حققت شركة الواحة كابيتال 84.7 مليون درهم أرباحاً صافية، خلال الربع الثالث من العام الحالي، بنمو نسبته 3.5%، على أساس سنوي، وذلك من خلال مساهمة صناديق أسواق رأس المال في تحقيق عوائد قوية للشركة.
وسجلت المجموعة نمواً بنسبة 6.58% في إجمالي دخلها للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2017، ليصل إلى 266.5 مليون درهم.
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كما سجلت «أنجلو أريبيان للرعاية الصحية»، التي تديرها وحدة الأسهم الخاصة التابعة للواحة كابيتال، زيادة في مساهمتها في إجمالي دخل المجموعة.
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وقال سالم راشد النعيمي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «الواحة كابيتال»: «تواصل الواحة كابيتال تسجيل أداء جيد على مستوى وحدات أعمالها كافة، ويسعدنا بشكل خاص تنامي مساهمة وحدة أعمالنا المتخصصة بإدارة الأصول في إجمالي دخل المجموعة.