84.7 مليون درهم أرباح «الواحة كابيتال» الربعية

أبوظبي (الاتحاد)

حققت شركة الواحة كابيتال 84.7 مليون درهم أرباحاً صافية، خلال الربع الثالث من العام الحالي، بنمو نسبته 3.5%، على أساس سنوي، وذلك من خلال مساهمة صناديق أسواق رأس المال في تحقيق عوائد قوية للشركة.

وسجلت المجموعة نمواً بنسبة 6.58% في إجمالي دخلها للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2017، ليصل إلى 266.5 مليون درهم.

ويعود هذا النمو بحد كبير إلى ارتفاع الدخل من استثمارات الشركة في صناديق الدخل الثابت وصناديق الأسهم التابعة لها، والمتاحة أيضاً للمستثمرين من أطراف ثالثة.

كما سجلت «أنجلو أريبيان للرعاية الصحية»، التي تديرها وحدة الأسهم الخاصة التابعة للواحة كابيتال، زيادة في مساهمتها في إجمالي دخل المجموعة.

وارتفع الدخل من الاستثمارات المالية للشركة، والتي تشمل حصصها في صناديق أسواق رأس المال التابعة لها، بنسبة 80.3%، ليصل إلى 93.2 مليون درهم، خلال الربع الثالث.

وقال سالم راشد النعيمي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «الواحة كابيتال»: «تواصل الواحة كابيتال تسجيل أداء جيد على مستوى وحدات أعمالها كافة، ويسعدنا بشكل خاص تنامي مساهمة وحدة أعمالنا المتخصصة بإدارة الأصول في إجمالي دخل المجموعة.