التنوع السياحي في أبوظبي يرسخ مكانتها على خريطة السياحة العالمية

عاطف عبدالله (لندن)

عكس جناح أبوظبي في سوق السفر العالمي الذي اختتم أعماله أمس الأول في العاصمة لندن، التنوع السياحي الذي تشهده الإمارة، سواء السياحة الترفيهية أو الثقافية والشاطئية وغيرها التي كانت من أهم عوامل جذب الزوار للجناح.

وعرضت 40 جهة مشاركة ضمن جناح دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي نحو 90 منتجاً سياحياً، ووفرت برامج سياحية متنوعة شملت مناطق الإمارة الثلاث أبوظبي والعين والظفرة، وهو ما يرسخ مكانتها على خريطة السياحة العالمية.

وشهد الجناح إقبالا كبيراً من وكالات السفر والسياحة الذي تعرفوا على المقومات السياحية في أبوظبي، عبر مختلف الوسائل الترويجية، منها الحرف التقليدية، والبرامج المصممة حسب طلب السائح وقدمها مجموعة من المرشدين الإماراتيين، مروراً بالترويج الإلكتروني من خلال موقع الدائرة على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وأيضاً تقنيات الواقع الافتراضي.

وقدمت «تجارب إماراتية» للزوار تجربة سياحية وثقافية أصلية، من تصميم وتقديم مجموعة من المرشدين السياحيين الإماراتيين، بنظرة أعمق نحو الثقافة والتراث والتاريخ الإماراتي.