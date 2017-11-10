2.3 مليار درهم أرباح مجموعة الإمارات النصفية بنمو %77

دبي (الاتحاد)

ارتفعت الأرباح الصافية لمجموعة طيران الإمارات، خلال النصف الأول من السنة المالية 2017/&rlm&rlm 2018 إلى 2.3 مليار درهم، بارتفاع نسبته 77%. وأظهرت نمواً مطرداً في العائدات، وعودة إلى نمو الأرباح، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفائتة، وذلك على الرغم من استمرار الضغوط على الهامش الربحي وارتفاع أسعار الوقود، والتحديات الأخرى تواجهها الناقلة، وقطاع السفر عامةً.

وبلغت عائدات مجموعة الإمارات 49.4 مليار درهم عن الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الجارية المنتهية في 30 سبتمبر 2017، بارتفاع نسبته 6% عن الفترة ذاتها من السنة الماضية التي بلغت خلالها العائدات 46.5 مليار درهم.

وجاءت هذه النتائج بفضل مبادرات الاستخدام الأمثل للسعة المتوافرة، وتحسين الكفاءة عبر مختلف وحدات ودوائر المجموعة، واستمرار نمو الأعمال، بالإضافة إلى تحسن أسعار صرف العملات العالمية الرئيسة، مقابل الدولار الأميركي، مقارنةً بنفس الفترة من العام الفائت.

وبلغت الأرصدة النقدية للمجموعة 18.9 مليار درهم في 30 سبتمبر 2017، مقارنة مع 19.1 مليار درهم في 31 مارس 2017.