أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار عن إنشاء منصة مشتركة جديدة تستهدف الاستثمارات الخاصة والمباشرة في الاقتصاد الفرنسي، من خلال توقيع اتفاقية شراكة مع كلٍ من شركة «سي دي سي إنترناشيونال كابيتال»، ومجموعة «كيس ديه ديبو»، وتتضمن المنصة الاستثمارية مكوّنين استراتيجيين:

يستهدف المكوّن الأول زيادة حجم وتوسيع نطاق الشراكة القائمة المعروفة باسم «صندوق الاستثمار المشترك» الذي أطلقته كلٌ من «مبادلة» و«سي دي سي إنترناشيونال كابيتال» في عام 2014، ويهدف إلى دعم تنمية الشركات الفرنسية ذات إمكانات النمو القوية، حيث التزم الصندوق باستثمارات طويلة الأجل بقيمة نحو 300 مليون يورو تغطي قطاعات الرعاية الصحية والتعليم ورعاية المسنين والعقارات.

واستناداً إلى هذه الشراكة، سوف يعمل الطرفان بموجب الاتفاقية الجديدة بشكل مشترك على زيادة إمكانيات برنامج الشراكة هذا لتصل قيمته إلى 500 مليون يورو.

أما المكوّن الثاني، فهو مخصص للمجالات التكنولوجية والابتكار في فرنسا، حيث يقوم كلٌ من شركة «مبادلة» وبنك «بي بي آي فرانس» بموجب الاتفاقية باستثمار 500 مليون يورو في الشركات الناشئة والشركات التي يغلب عليها الطابع التكنولوجي وذلك من خلال ضخ استثمارات مباشرة وصناديق رأس المال المغامر.

وقال وليد المقرب المهيري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي للاستثمارات البديلة والبنية التحتية في شركة «مبادلة»: «إننا ننظر إلى السوق الفرنسي بما يحظى به من إمكانات نمو عالية، سواء بالنسبة للشركات القائمة أو الجديدة.وأضاف: نحن نسعى إلى تعزيز الشراكة القوية التي تربط دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية من خلال توسيع نطاق استثماراتنا في مجالات نثق بأنها تحمل إمكانات نمو طويلة الأمد على الصعيد التجاري بالنسبة للبلدين».