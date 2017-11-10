دبي (الاتحاد)

وقّع مركز دبي المالي العالمي مع هيئة «باريس يوروبليس»، الجهة المعنية بتطوير السوق المالي في باريس، مذكرة تفاهم جديدة تعنى بتعزيز أواصر التعاون بين الطرفين.

تم توقيع المذكرة، بحضور عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، أرنود دي بريسون، الرئيس التنفيذي لهيئة «باريس يوروبليس»، وذلك خلال زيارة رسمية قام بها فخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دبي.

ومن شأن مذكرة التفاهم الجديدة، تسهيل التعاون بين المركز والهيئة في تبادل المعلومات حول أحدث التوجهات في قطاع التمويل، لا سيّما التكنولوجيا المالية والشمول المالي، بالإضافة إلى تبادل أفضل الممارسات المتعلقة بالهياكل التنظيمية والتجارية، وتوفير منبر للعمل معاً وتبادل المعارف والخبرات بينهما.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «يجمعنا مع هيئة «باريس يوروبليس» علاقة تعاون طويلة الأمد تعود إلى العام 2009، وتُعتَبر الهيئة أحد أهم شركاء مركز دبي المالي العالمي.