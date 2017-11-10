دبي (الاتحاد)
وقّع مركز دبي المالي العالمي مع هيئة «باريس يوروبليس»، الجهة المعنية بتطوير السوق المالي في باريس، مذكرة تفاهم جديدة تعنى بتعزيز أواصر التعاون بين الطرفين.
تم توقيع المذكرة، بحضور عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، أرنود دي بريسون، الرئيس التنفيذي لهيئة «باريس يوروبليس»، وذلك خلال زيارة رسمية قام بها فخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دبي.
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وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «يجمعنا مع هيئة «باريس يوروبليس» علاقة تعاون طويلة الأمد تعود إلى العام 2009، وتُعتَبر الهيئة أحد أهم شركاء مركز دبي المالي العالمي.