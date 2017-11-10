المنتدى الاقتصادي: الإمارات تقود التحول العالمي نحو الثورة الصناعية الرابعة

مصطفى عبد العظيم (دبي)

تقود دولة الإمارات من خلال المبادرات العديدة التي أطلقتها الأشهر الماضية، العالم إلى التحول العالمي نحو الثورة الصناعية الرابعة، بحسب مسؤولين في المنتدى الاقتصادي العالمي الذين أشادوا باستراتيجية الدولة للثورة الصناعية الرابعة، وتعيين وزير دولة للذكاء الاصطناعي.

وقال هؤلاء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بدبي أمس للإعلان عن برنامج الاجتماعي السنوي الثاني لمجالس المستقبل العالمية الذي ينطلق غداً، ويستمر لمدة يومين، إن دولة الإمارات سبقت الجميع في صياغة أجندتها الخاصة بالثورة الصناعية الرابعة فور الإعلان عن ملامح هذه الثورة خلال اجتماع مجالس المستقبل في دبي العام الماضي، لافتين إلى الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات ليست مجرد حديث للنقاش، بل باتت واقعاً يجري تطبيقه على الأرض، حيث بادرت الحكومة بتأسيس مجلس الثورة الصناعية الرابعة، ثم الإعلان عن استراتيجية شاملة لهذه الثورة، وتعيين وزير للذكاء الاصطناعي.

وأشار هؤلاء إلى أن حكومة دولة الإمارات نجحت في تهيئة بنيتها التحتية لتعزيز دور القطاع الخاص في المساهمة في هذا التحول نحو الاقتصاد الرقمي من خلال تعزيز دور التجارة الإلكترونية، واستقطاب شركة امازون لدبي، وكذلك إطلاق منصة نون، فضلاً عن المشاريع التي يتم الكشف عنها المتعلقة بالسيارات والطائرات ذاتية القيادة.

وتهدف استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للثورة الصناعية الرابعة، والمساهمة في تحقيق اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية التي تدمج التقنيات المادية والرقمية والحيوية.