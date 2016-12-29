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رئيس المنصة الحكومية الموحدة لتراخيص البنـاء فــي بلديــة أبوظبـي لـ «الاتحاد»:

ترخيـص البنـاء في يــوم واحـد
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تاريخ النشر: الخميس 29 ديسمبر 2016

هالة الخياط (أبوظبي)

كشف خميس حمد الدهماني، رئيس المنصة الحكومية الموحدة لتراخيص البناء في دائرة الشؤون البلدية والنقل، عن أن عدد تراخيص البناء التي تم إصدارها من خلال المنصة الحكومية، منذ إطلاقها منتصف نوفمبر الماضي، بلغ 201 ترخيص من أصل 249 ترخيصاً تم تقديمها عبر المنصة. وأوضح الدهماني في حوار مع «الاتحاد» أن أقصر فترة زمنية تم منح ترخيص البناء خلالها كانت في اليوم نفسه، فيما بلغت أطول فترة زمنية 24 يوم عمل، مشيراً إلى أنه لضمان إصدار التراخيص بأسرع وقت ممكن وفرت خدمة «الإجراء السريع»، بما يمكن المنصة من إصدار التراخيص خلال مدة أقصاها 48 ساعة.

ويجري حالياً تجربة الرخصة السريعة للمشروعات التطويرية، مبيناً أن بإمكان الاستشاريين تقديم طلبات الترخيص إلكترونياً من مكاتبهم. وذكر أن المتقدمين من الاستشاريين للحصول على الرخصة، وفقاً للإجراء السريع، يقومون بزيارة إلى المنصة يطلعون من خلالها على الإجراءات المطلوبة كافة لتقديم رخص البناء، ويأتون بالمخططات المختلفة التي تتم مراجعتها والتدقيق في مخططاتها الهندسية، وتعديل الملاحظات عليها إن وجدت، ليتم بعد ذلك إصدار الرخصة خلال 48 ساعة، الأمر الذي يضع إمارة أبوظبي ضمن الأفضل والأسرع عالمياً في منح تراخيص البناء، وذلك في إطار سعي دائرة الشؤون البلدية والنقل المتواصل لتعزيز كفاءة تقديم الخدمات للمتعاملين والمستثمرين.

وأكد أن إنشاء هذه المنصة يأتي في إطار توجيهات القيادة الحكيمة لتعزيز التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية من أجل الارتقاء أكثر بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمتعاملين والمستثمرين، بما يلبي متطلبات الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي في تحقيق الريادة والتميز في تقديم الخدمات الحكومية، حيث تسهل المنصة الموحدة الإجراءات وتمكن من تقليص الفترة الزمنية اللازمة لاستخراج تراخيص البناء وتقديمها بأسلوب النافذة الواحدة من خلال الربط الإلكتروني بين جميع الجهات التي تشملها، والحصول على التراخيص بكفاءة عالية وطريقة فاعلة وسريعة وشاملة تختصر الوقت والجهد على المتعاملين، وتعزز رضاهم وتسهم في تحقيق السعادة لهم.

لقاء أسبوعي

وللوقوف على التحديات التي تواجه تطبيق المنصة الحكومية وتقديم الدعم الفني اللازم للاستشاريين في استخدامها، يجتمع رئيس المنصة بشكل أسبوعي مع الاستشاريين لتذليل أي عقبات قد تواجههم في التقديم على تراخيص البناء عبر هذه المنصة ومساعدتهم في الحصول عليها بأقل فترة ممكنة، وتم عمل منطقة استقبال للمراجعين وتوفير أجهزة كمبيوتر للمتعاملين والاستشاريين، وتطوير العديد من الإجراءات، بما يتواكب مع رؤية الحكومة وتطلعات القيادة الرشيدة لتعزيز كفاءة تقديم الخدمات الحكومية وإسعاد أفراد المجتمع، من خلال توفير أفضل الخدمات لهم. ... المزيد
     
 

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