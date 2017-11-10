الطاير يستقبل وزير مالية المالديف

دبي (الاتحاد)

استقبل معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية مؤخراً، معالي أحمد منور، وزير المالية في جمهورية المالديف، في مقر الوزارة بإمارة دبي.

وجاءت هذه الزيارة بهدف تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة، وتوطيد أطر التعاون المشترك في مجال تبادل المعلومات للأغراض الضريبية، ومناقشة الفرص الاستثمارية والتسهيلات التي يمكن توفيرها للاستثمارات الإماراتية في جمهورية المالديف. تناول هذا اللقاء إجراءات التصديق على كل من اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار الموقعة بين الدولتين بتاريخ 17 أكتوبر 2017، مع استعراض العلاقات الثنائية المشتركة بين الدولتين وسبل تنميتها وتطويرها، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة بين البلدين، خاصة في قطاعات التنمية السياحية والاقتصادية والبنى التحتية، كما تم تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ورحب معالي عبيد حميد الطاير بوزير مالية جمهورية المالديف والوفد المرافق له، مؤكداً حرص الدولة على تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات، وتنمية العلاقات الوطيدة والاستراتيجية مع جمهورية المالديف، حيث يتمتع البلدان بعلاقات وروابط اقتصادية وتجارية متنامية، فقد بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين في عام 2016 نحو 475 مليون درهم إماراتي، مرتفعاً من نحو 422 مليون درهم عام 2015، محققاً زيادة بنسبة 12.5%.