استراتيجية جمركية إماراتية موحدة مطلع العام المقبل

أبوظبي (الاتحاد)

ناقشت الهيئة الاتحادية للجمارك مع دوائر الجمارك المحلية في الدولة خلال الاجتماع المشترك السادس مع مديري عموم الجمارك المحلية، الذي عقد في أبوظبي أمس الأول، خطط تطوير العمل الجمركي في الدولة والاستراتيجية الجمركية الموحدة وآليات تطبيق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد وتطبيق الاتفاقية الدولية للنقل الطرقي «التير»، إضافة إلى تعزيز دور الجمارك في مجال الضبطيات وإطلاق منصة الإمارات الجمركية.

ترأس الاجتماع معالي علي بن صبيح الكعبي، مفوض الجمارك رئيس الهيئة، بحضور محمد جمعة بوعصيبة، مدير عام الهيئة، وراشد بن لاحج المنصوري، مدير عام الإدارة العامة للجمارك - أبوظبي، وأحمد محبوب مصبح، مدير جمارك دبي، ومحمد مير عبدالرحمن، مدير عام جمارك الشارقة، وسلطان سعيد آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة – أم القيوين، وراشد محمد سيف حماد، مدير عام جمارك الفجيرة، بالإضافة إلى كل من مبارك مطر المنصوري، المدير التنفيذي للعمليات، وسعيد سالم الرميثي المدير التنفيذي للشؤون الفنية بجمارك أبوظبي، ومحمد العوضي، مدير إدارة الشؤون الجمركية بجمارك عجمان، ومروان محمد دوربيني، مدير إدارة الشؤون الجمركية بدائرة جمارك رأس الخيمة، وعدد من مديري الإدارات بالهيئة.

وقال الكعبي، إن الاجتماع ناقش آخر مستجدات العمل الجمركي في ظل التطورات والتحولات الأمنية التي تسود المنطقة، فضلاً عن عدد من المبادرات لتطوير مسيرة العمل الجمركي في الدولة، بما يؤدي إلى الارتقاء بمكانتها في خريطة التجارة الدولية.

وأكد أنه تم خلال الاجتماع عرض التصور المقترح للاستراتيجية الجمركية الموحدة لقطاع الجمارك في الدولة التي قامت بإعداده الهيئة الاتحادية للجمارك بالتعاون مع إدارات الجمارك المحلية استجابة لمتطلبات القانون رقم (8) لسنة 2015 بشأن الهيئة الاتحادية للجمارك، مشيراً إلى أنه من المقرر إطلاق الاستراتيجية الجمركية الموحدة مطلع العام المقبل.