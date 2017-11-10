منتدى الأعمال الإماراتي الفرنسي يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

فهد الأميري (دبي)

بحث منتدى الأعمال الإماراتي الفرنسي أمس سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

وقال ‬معالي ‬بنجامين ‬غريفو، ‬وزير ‬الدولة ‬الفرنسي ‬لدى ‬وزارة ‬الاقتصاد ‬والمالية، ‬إن ‬اختيار ‬الرئيس ‬الفرنسي ‬لدولة ‬الإمارات ‬كوجهة ‬لأول ‬زيارة ‬رسمية ‬له ‬في ‬الشرق ‬الأوسط ‬لم ‬يكن ‬صدفة، ‬بل ‬يعكس ‬العلاقات ‬المتينة ‬التي يتميز ‬بها ‬البلدان، ‬لافتا ‬إلى ‬توافق ‬المهارات ‬والخبرات ‬الرئيسية ‬التي ‬تتمتع ‬بها ‬الشركات ‬الفرنسية ‬مع ‬مجالات ‬التعاون ‬مع ‬الإمارات، ‬معتبراً ‬إن ‬شركات ‬بلاده ‬هي ‬من ‬الأكثر ‬ابتكاراً ‬وخصوصاً ‬في ‬مجال ‬ريادة ‬الأعمال.

وأشار حمد بوعميم، مدير عام غرفة دبي، خلال فعاليات منتدى الأعمال الإماراتي، الذي نظمته الغرفة بالتزامن مع زيارة فخامة إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية إلى الدولة إلى أن التعاون بين القطاعين الخاص الإماراتي والفرنسي سيصب في مصلحة البلدين، ما يعزز التعاون في قطاعات جديدة ومبتكرة، مشيراً إلى وجود آفاق واسعة للتعاون في مجالات حلول المدن الذكية والعلوم والرعاية الطبية والبلوك تشين وغيرها في مجال التكنولوجيا المبتكرة.

وأكد حمد بوعميم، مدير عام غرفة دبي على أهمية المنتدى كمنصة حوار مبتكرة للشراكات الاقتصادية المستقبلية، مؤكداً أن المنتدى يكمل استراتيجية الجانبين لتنويع اقتصادهما وتطوير قدراتهما في صناعات جديدة.