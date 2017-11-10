أجويرو.. وحلم إندبندينتي!

لندن (رويترز)

قال سيرجيو أجويرو هداف مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إنه ينوي ترك ناديه بعد انتهاء عقده في 2019 والعودة إلى فريقه السابق إندبندينتي الأرجنتيني.

وانضم أجويرو مهاجم منتخب الأرجنتين إلى سيتي في 2011 قادماً من أتلتيكو مدريد، بينما بدأ مشواره الاحترافي في النادي الشهير الموجود في بوينس أيرس عندما كان عمره 15 عاماً.

وعلى مدار 6 سنوات في مانشستر سجل المهاجم البالغ عمره 29 عاماً، العديد من الأهداف، وأصبح الهداف التاريخي للنادي بعدما اجتاز مؤخراً، الرقم القياسي للمهاجم إيريك بروك، والذي سجل 177 هدفاً.

ويعيش أجويرو حالة من التألق مع مانشستر سيتي، بعد فترة من سوء العلاقة مع بيب جوارديولا المدير الفني للفريق في الموسم الماضي، حيث يعد اللاعب أحد أسباب الطفرة الرائعة والكرة الجميلة التي يقدمها «البومون».

وقال أجويرو للصحفيين: وصل الأمر إلى الحديث عن رغبة ميلانو وريال مدريد في ضمي، ولا أعرف أين قرأت ذلك لكن هذا من شأنه أن يدمر حلم إندبندينتي.

وأضاف: لكن الواقع يقول إني وددت دائماً العودة إلى إندبندينتي، عندما ينتهي عقدي مع سيتي في 2019. هناك بند يسمح بالتمديد لعام إضافي مع سيتي الذي سيكون له الأولوية، لكنه بند اختياري.

ويرتبط أجويرو حالياً بالانضمام لمعسكر الأرجنتين قبل مواجهة روسيا ودياً غداً ثم نيجيريا بعدها بثلاثة أيام.

ويعد إندبندينتي، واحداً من الأندية الأرجنتينية العريقة، حيث يشكل يوم 15 يونيو 2013 والذي شهد هبوطه لدوري الدرجة الثانية جزءاً كبيراً من ذاكرة كل مشجعي الفريق.