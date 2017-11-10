90 بحاراً في سباق اليوم الوطني للشراع الحديث

أبوظبي (وام)

تشهد مياه كاسر أمواج أبوظبي، صباح اليوم، انطلاق منافسات سباق اليوم الوطني للشراع الحديث الذي تنظمه على مدى يومين مدرسة الإمارات للشراع التابعة لنادي تراث الإمارات، ضمن احتفالات النادي باليوم الوطني التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس النادي، وتستمر حتى شهر ديسمبر المقبل.

يشارك في السباق الذي تشرف عليه لجنة تحكيم دولية، ويتم بالتعاون مع نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، عدد كبير من نجوم اللعبة في الأندية البحرية المحلية.

وتنطلق المنافسات في مياه منطقة كاسر الأمواج لمسافة ثلاثة أميال بحرية، بمشاركة نحو تسعين بحاراً من كل الفئات العمرية يمثلون مجموعة كبيرة من أندية الشراع في الدولة، تشمل نادي أبوظبي للشراع واليخوت ونادي أبوظبي الإنجليزي للشراع ونادي دبي للزوارق واليخوت ونادي الحمرية، وعدد كبير من نجوم الشراع الحديث الذين يمثلون مجموعة من أبناء الجاليات الأجنبية المقيمة في الدولة، بالإضافة إلى فريق مدرسة الإمارات للشراع.

وتقام جولات يومي السباق وفق لوائح الاتحاد الدولي واتحاد الرياضات البحرية، ويشرف على تقييمها لجنة تحكيم دولية قدم أعضاؤها من كل من فرنسا واليونان وتركيا وسنغافورة ورومانيا والمغرب، لهم خبراتهم الطويلة في مختلف فئات السباق التي تشمل الأوبتمست مبتدئين والأوبتمست -المعدل العام- والليزر4.7 والليزر ستاندرد والليزر ريديال.