الشارقة والجاليات يكملان مربع الذهب

علي معالي(دبي)

تأهل فريق الجاليات (بول أبوف أول) للدور قبل النهائي لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة السلة، بعد الفوز المثير على النصر أمس الأول في مباراة جرت في صالة العميد النصراوي بدبي بنتيجة 83 - 75 وبأرباع 18 - 13، و24 - 21، و22 - 19، و19 - 22، وهو الفوز الثاني للجاليات على حساب النصر حيث سبق أن التقيا في التمهيدي وكان التفوق لصالح الجاليات، ليضرب هذا الفريق موعدا في الدور قبل النهائي المقرر له يوم غد مع الوصل. ويضم فريق الجاليات لاعبين من 14 دولة هي سوريا، لبنان، تونس، كينيا، بريطانيا، فنزويلا، بيلاروسيا، ألمانيا، السنغال، كندا، البرازيل، أستراليا، أميركا، الفلبين.

وفي مباراة أخرى بدور الثمانية فاز الشارقة على بني ياس 77 - 58 في المباراة التي جرت بينهما على صالة نادي الشارقة وانتهت بأرباع 25 - 13، و25 - 13، و17 - 17، و10 - 13، ليلتقي الشارقة في الدور قبل النهائي مع شباب الأهلي- دبي يوم غد.