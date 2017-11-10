مصر تتوج بلقب «الألعاب الدولية للشرطة»

أبوظبي (الاتحاد)
حققت الإمارات المركز الثالث في دورة الألعاب الدولية الثانية للشرطة في نسختها الثانية التي اختتمت أمس في أبوظبي برصيد 12 ميدالية منها ميداليتان ذهبيتان و7 فضيات، و3 ميداليات برونزية، فيما اعتلت مصر القمة برصيد 19 ميدالية منها 15 ذهبية و4 فضيات، وذهب المركز الثاني للبرازيل برصيد 10 ميداليات منها 6 ميداليات ذهبية خمسة منها في الجو جيستو وميدالية فضية واحدة وثلاث برونزيات.
أقيمت الدورة برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ونظمها اتحاد الشرطة الرياضي بوزارة الداخلية، وحضر حفل الختام الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، والفريق أول «م» الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس الاتحاد الدولي الرياضي للشرطة.
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وتوجه الفريق أول «م» الشيخ أحمد نواف الأحمد بالشكر والتقدير إلى الإمارات على استضافتها للدورة معرباً عن تقديره العميق للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان على دعمه للدورة مما كان له عظيم الأثر في إنجاحها.
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