مصر تتوج بلقب «الألعاب الدولية للشرطة»

أبوظبي (الاتحاد)

حققت الإمارات المركز الثالث في دورة الألعاب الدولية الثانية للشرطة في نسختها الثانية التي اختتمت أمس في أبوظبي برصيد 12 ميدالية منها ميداليتان ذهبيتان و7 فضيات، و3 ميداليات برونزية، فيما اعتلت مصر القمة برصيد 19 ميدالية منها 15 ذهبية و4 فضيات، وذهب المركز الثاني للبرازيل برصيد 10 ميداليات منها 6 ميداليات ذهبية خمسة منها في الجو جيستو وميدالية فضية واحدة وثلاث برونزيات.

أقيمت الدورة برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ونظمها اتحاد الشرطة الرياضي بوزارة الداخلية، وحضر حفل الختام الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، والفريق أول «م» الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس الاتحاد الدولي الرياضي للشرطة.

كما حضر الحفل الختامي الشيخ زايد بن خليفة بن شخبوط آل نهيان واللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية المساعد للجنسية والإقامة والمنافذ بالإنابة واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية والعميد محمد حميد بن دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالإنابة، رئيس اللجنة العليا المنظمة للدورة، وساندرو ديركس الأمين العام للاتحاد الدولي الرياضي للشرطة، والعقيد خالد النجار الأمين العام المساعد ومدير المكتب الرئاسي ورؤساء وفود الدول المشاركة في الدورة وأعضاء اللجنة العليا ورؤساء اللجان الفرعية المنظمة للدورة.

وتوجه الفريق أول «م» الشيخ أحمد نواف الأحمد بالشكر والتقدير إلى الإمارات على استضافتها للدورة معرباً عن تقديره العميق للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان على دعمه للدورة مما كان له عظيم الأثر في إنجاحها.