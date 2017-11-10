خبراء دوليون لصقل مواهب لاعبي المنتخب

أبوظبي (الاتحاد)

نظم اتحاد الجو جيتسو أمس الأول حصة تدريبية للاعبي المنتخب الوطني، بمشاركة خبراء دوليين لتعزيز اللياقة البدنية للاعبين قبل مشاركتهم في بطولة كولومبيا والتي تنطلق 24 نوفمبر الجاري.

وركزت الحصة التدريبية على التقنيات والنصائح المتعلقة بتعزيز اللياقة البدنية للاعبين، الأمر الذي يعد أساسياً في الرياضات القتالية، لما تتطلبه من مرونة وقدرة على التحمل.

وقال يوسف محمد البلوشي، مدير الإدارة الفنية بالاتحاد، والذي شارك بالجلسة التدريبية مع اللاعبين، إن الجلسة التدريبية شهدت تجمعاً كبيراً للاعبي المنتخب، وقد حرصنا على دعوة الخبراء لعقد هذا التمرين المتميز، والذي يركز على تعزيز القوة البدنية دون الاستعانة بأدوات التمرين المعتادة، وهي تمارين خاصة بلاعبي الرياضات القتالية، ففي اللعبة، يجب على اللاعب التحلي بقدر كبير من القوة والليونة.

وأضاف: الجلسة هي واحدة من بين سلسلة جلسات تدريبية يعتزم الاتحاد تنظيمها، سعياً إلى تعزيز مهارات اللاعبين وصقل مواهبهم القتالية لتحضيرهم للمشاركة بالبطولات المقبلة، سواء المحلية أو الدولية.

ومن جانبه، قال كيفين كار، المدرب الأميركي المشارك في الجلسة، إن الجلسة تجربة مذهلة بالنسبة لنا، ولقد سعدنا للغاية بإتاحة الاتحاد الفرصة لنا لنشارك في تدريب منتخب الإمارات والمساهمة في تعزيز مهاراته.

وأضاف: شهدت الجلسة الكثير من الإصرار والمرح في الوقت ذاته، وعمل اللاعبون بجد لتطبيق التقنيات التي نقلناها لهم، نحن حقاً نتطلع إلى المزيد من الجلسات في المستقبل القريب. وثمن اللاعبون جهود الاتحاد ودعمه المستمر في سبيل تعزيز مهارات اللاعبين وتطوير إمكاناتهم، متطلعين إلى المزيد من التدريبات ليستفيد لاعبو الجو جيتسو بالدولة.

وقال جمعة سعيد المهيري، لاعب المنتخب في وزن 62 كجم والحاصل على الحزام الأزرق: استفدنا من تمرين اللياقة البدنية الذي قدمه لنا الخبراء الأميركيون، فهو مهم للغاية في مجال الجو جيتسو بشكل عام، حيث يعزز من مهارات التحكم بمرونة الجسم.