هندوراس تتحدى أستراليا

بوينس آيريس (د ب أ)

يستضيف منتخب هندوراس نظيره الأسترالي اليوم بمدينة سان بيدرو سولا، في ذهاب الملحق العالمي المؤهل لنهائيات كأس العالم لكرة القدم بروسيا العام المقبل، ويعاني كلا المنتخبين من غياب عدد من عناصرهما الأساسية.

ويسعى المدرب الهندوراسي «الكولومبي المولد» خورخي لويس بينتو، الذي قاد منتخب كوستاريكا للتأهل لدور الثمانية في المونديال الماضي بالبرازيل عام 2014، لتكرار هذا الإنجاز الرائع مع منتخب بلاده، الذي يتولى تدريبه حالياً.

وصرح بينتو، قائلاً: لم نتلق أي خسارة خلال مرحلة الإياب في التصفيات، وهو ما يدل على أن هذا هو الوقت المناسب. إننا نشعر بالثقة في أنفسنا والتأكد من قدراتنا.

ويرغب منتخب هندوراس في تحقيق نتيجة إيجابية، حتى يسهل من مهمته قبل لقاء الإياب الذي سيقام بمدينة سيدني الأسترالية الأربعاء المقبل، غير أن الفريق يفتقد خدمات قائده ماينور فيجويروا، بداعي الإيقاف.

وصعد منتخب هندوراس لكأس العالم 3 مرات، من بينها آخر نسختين للبطولة، لكنه عجز خلالها عن عبور مرحلة المجموعات.

وتأهل منتخب هندوراس للملحق الفاصل عقب حصوله على المركز الرابع في ترتيب تصفيات اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف»، خلف منتخبات المكسيك وكوستاريكا وبنما.

في المقابل، يطمح المنتخب الأسترالي بلوغ المونديال للمرة الخامسة في تاريخه والرابعة على التوالي، حيث صعد للملحق عقب فوزه على المنتخب السوري في مباراة الملحق الآسيوي التي جرت بين المنتخبين الحاصلين على المركز الثالث في مجموعتيهما بالتصفيات الآسيوية.

وما زالت الشكوك تحوم بقوة حول مشاركة المهاجم المخضرم تيم كاهيل مع المنتخب الأسترالي في اللقاء، حيث يعاني من إصابة في الكاحل.