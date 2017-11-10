موراتا: المونديال سبب رحيلي عن الريال

برشلونة(د ب أ)

قال ألفارو موراتا لاعب تشيلسي الإنجليزي لصحيفة «ماركا» الإسبانية: قررت أن أفضل شيء لي هو الرحيل، لأن هناك بطولة كأس عالم قادمة، وأود المشاركة بها. أريد أن أكون لاعباً مهماً للمنتخب الإسباني، ولتحقيق ذلك كنت بحاجة للعب بشكل أساسي، وهو ما أحصل عليه الآن.

وشارك موراتا على فترات قليلة في الموسم الماضي مع ريال مدريد، وبالرغم من أن الفريق الإسباني بحاجة لمهاجم لديه نفس براعته التهديفية، إلا أن موراتا «25 عاماً» قرر الرحيل عن الفريق للعب بشكل منتظم مع فريق آخر.

وربما يندم نادي ريال مدريد الإسباني على الاستغناء عن خدمات موراتا لنادي تشيلسي الإنجليزي، في يوليو الماضي، ولكن أداءه الرائع مع فريق تشيلسي يجعله يحجز مكاناً له في التشكيلة الأساسية للمنتخب الإسباني.

وفور رحيله لتشيلسي، الذي يدربه الإيطالي كونتي، سرعان ما أصبح موراتا الخيار الأول للمدرب، ورد الجميل للمدرب بتسجيل 8 أهداف في 14 مباراة، كان آخرها تسجيل الهدف الوحيد في المباراة التي جمعت فريقه بمانشستر يونايتد يوم الأحد الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز.