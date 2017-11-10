إدفوكات ينهي علاقته بـ «الطواحين»

أبردين (د ب أ)

أعلن ديك إدفوكات أنه لن يستمر في منصب المدير الفني للمنتخب الهولندي، وذلك بعد إخفاق الأخير في التأهل إلى كأس العالم 2018 بروسيا. وكشف إدفوكات عن قراره بعد وصول المنتخب الهولندي إلى مدينة أبردين الإسكتلندية لمواجهة منتخب آسكتلندا ودياً اليوم، حسبما أفادت شبكة «إن أو أس» التلفزيونية الهولندية.

وقال إدفوكات 70 عاماً»: «هاتان المباراتان هما الأخيرتان لي، بعد ذلك سأترك المنتخب». وبعد مباراة اليوم، يخوض منتخب هولندا ودية أخرى أمام رومانيا يوم الثلاثاء المقبل، والتي ستكون المباراة الأخيرة لإدفوكات على مقعد المدير الفني.

وبدأ إدفوكات ولايته الثالثة مديراً فنياً للمنتخب الهولندي «الطواحين» في مايو الماضي، عندما حل بديلاً للمدرب السابق داني بليند، الذي أقيل من منصبه بسبب سوء النتائج في التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال.

بيد أن هولندا تحت قيادة إدفوكات لم تتحسن كثيراً، وأنهت مشوارها في مجموعتها التصفيات في المركز الثالث، بعد فرنسا والسويد، لتنتفي كل حظوظها في الصعود مباشرة إلى المونديال أو حتى في خوض الملحق الفاصل. وقاد إدفوكات المنتخب الهولندي في وقت سابق خلال فترتين، حيث كانت الأولى بين عامي 1993 و1995، وكانت الثانية بين عامي 2002 و2004