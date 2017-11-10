هنري في زيارة المنافس

بروكسل (د ب أ)

زار اللاعب الفرنسي السابق تيري هنري تدريبات المنتخب المكسيكي، الذي يستعد لمواجهة بلجيكا ودياً اليوم.

وكان هنري «40 عاماً»، أحد مساعدي المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز، المدير الفني لبلجيكا، هو المدعو الوحيد لحضور تدريبات المنتخب المكسيكي، بقيادة المدير الفني الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، حيث كان المران خلف الأبواب المغلقة.

وقال المنتخب المكسيكي عبر حساباته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، واضعاً صورة تجمع هنري وأوسوريو: زيارة نجم، تيري هنري مرحباً بك.

وتستغل المكسيك، التي تأهلت إلى مونديال روسيا 2018، فترة المباريات الدولية المقررة من قبل الاتحاد الدولي «فيفا»، لمواجهة المنتخب البلجيكي ودياً على ملعبه اليوم، قبل أن تحل ضيفة أيضاً على بولندا يوم الاثنين القادم.

ويعتبر المنتخبان البلجيكي والبولندي من المنتخبات التي ستترأس المجموعات في قرعة المونديال المقرر إقامتها الشهر المقبل، ما يعني أن المنتخب المكسيكي قد يصطدم بهما في مونديال الصيف القادم على الأراضي الروسية.

وأشار أوسوريو في وقت سابق إلى أن الجولة القصيرة لفريقه في القارة الأوروبية، كانت بناء على طلب من الاتحاد المكسيكي، من أجل توفير فرصة للاحتكاك مع منتخبات كبيرة.

وقال المدرب الكولومبي قبل وصوله مع المنتخب المكسيكي للقارة العجوز: نحتاج أن نلعب خارج الديار والتأقلم على أجواء مغايرة، ستكون تجربة على مستوى عال بالنسبة لنا، أمام بلجيكا سننافس على الاستحواذ على الكرة.