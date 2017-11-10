تونس والمغرب جاهزان لـ «معركة النقطة»

القاهرة (د ب أ)

يتطلع منتخبا تونس والمغرب للحاق بالمنتخبين المصري والسعودي في نهائيات كأس العالم، المقررة إقامتها بروسيا العام المقبل، وتحقيق مشاركة قياسية للمنتخبات العربية في البطولة، وذلك عندما يخوضان الجولة السادسة «الأخيرة» من التصفيات الأفريقية المؤهلة لـ «مونديال القياصرة»، غداً.

وبات المنتخبان التونسي والمغربي على أعتاب التأهل لكأس العالم، حيث يحتاجان لحصد نقطة التعادل فقط، في مباراتيهما أمام منتخبي ليبيا وكوت ديفوار على الترتيب غداً، للمشاركة في العُرس العالمي الكبير بعد غياب دام فترة ليست بالقصيرة.

ومنذ انطلاق كأس العالم للمرة الأولى عام 1930 بأوروجواي، لم تضم أي نسخة للبطولة أكثر من 3 منتخبات عربية، حيث شهدت نسختا البطولة عامي 1986 بالمكسيك و1998 بفرنسا، المشاركة العربية الأكبر في المسابقة.

وعقب تأهل المنتخب السعودي لكأس العالم للمرة الخامسة في تاريخه والأولى منذ 12 عاماً من خلال التصفيات الآسيوية، ثم أتبعه المنتخب المصري، الذي يشارك في المونديال للمرة الثالثة في مسيرته والأولى منذ 28 عاماً، فإن الطموحات قد انتعشت بقوة في تحقيق مشاركة قياسية للكرة العربية في المونديال بصعود 4 منتخبات للمرة الأولى.