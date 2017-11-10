«الخيماوي» يستدعي ذكريات «الثنائية» أمام «ذئاب الأسطورة»

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)

تنطلق مساء اليوم، مباريات الجولة الثانية من دوري الدرجة الأولى بـ3 لقاءات تحمل في طابعها «شعار التعويض»، بعد نتائج الجولة الافتتاحية، لأن الفرق التي تدشن الجولة الثانية لم تستطع الفوز في الجولة الأولى، إذ يحل الفجيرة «ضيفاً ثقيلاً» على رأس الخيمة، ويستضيف خورفكان فريق العربي، في حين يواجه العروبة ضيفه الذيد، وذلك في توقيت واحد هو الساعة الرابعة و45 دقيقة.

ولن تكون مهمة «ذئاب الأسطورة» سهلة لتحقيق الفوز الأول في المسابقة بعد التعادل الافتتاحي 1-1 مع العروبة، وذلك أمام «الخيماوي» صاحب الأداء المتطور في تمهيدي الكأس وحتى في الجولة الأولى التي خسرها بهدف نظيف أمام «نمور كلباء» وسط النقص العددي في صفوفه، خصوصاً أن ذكريات «الذئاب» أمام رأس الخيمة، عقب الخسارة 1-2 في الجولة الـ 19 من الدوري في الموسم الماضي، تضعهم أمام تحدِ كبير لتجاوز ما حدث في الموسم الماضي، وكسر حاجز الخسارة وإعلان البداية القوية من رأس الخيمة لضمان وجود الفريق ضمن دائرة المنافسة على مربع الصدارة.وتمثل عودة «ثنائي السامبا» أليكس دا سيلفا وفيليب دوس سانتوس، الإضافة التي يرجوها المدرب المصري ضياء السيد لتعويض الخسارة الأولى، وتأكيد التفوق أمام الضيوف والعمل على الاستفادة من المعطيات الإيجابية التي بدت على فريقه في الجولة الافتتاحية من الدوري أمام كلباء، إلى جانب متابعة الأداء المتطور الذي بدا عليه الفريق في تمهيدي الكأس.

ووصف ناصر خميس، عضو مجلس إدارة نادي رأس الخيمة، لقاء الفجيرة بأنه مرحلة مهمة للغاية في الدوري بالطموحات الكبيرة في الوصول إلى النتيجة المطلوبة أمام فريق كبير يقوده «الأسطورة»، وقال في الوقت نفسه إن اللاعبين أكملوا جاهزيتهم للقاء من خلال التحضير الجيد بعد مواجهة كلباء، موضحاً أن خطوطه مكتملة عدا اللاعب عبدالله عيسى بسبب عدم اكتمال جاهزيته، في حين تمثل عودة الثنائي اليكس وفيليب أفضل إضافة مهمة لخيارات المدرب ضياء السيد.

بدوره، أكد ناصر اليماحي، رئيس مجلس إدارة الفجيرة، أن اللاعبين طووا صفحة التعادل أمام العروبة، ويتطلعون إلى واقع جديد في مواجهة الخيماوي بالرغبة الكبيرة في العودة من ملعب الخصم بالعلامة الكاملة مع كل الاحترام لطموحاته في حصد النقاط الثلاث وذلك من واقع التوقعات التي تشير إلى قوة المنافسة في الموسم الحالي بين جميع الفرق الساعية لدعم حظوظها في مواجهة التحدي القوي للوصول إلى بطاقتي الصعود، موضحاً أن مجلس إدارة النادي يسعى لتوفير أفضل الظروف أمام اللاعبين لإظهار إمكاناتهم الجيدة في الموسم الحالي.