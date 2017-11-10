3 مواجهات في افتتاح جولة تحديد ملامح «ربع النهائي»

معتصم عبدالله (دبي)

بعد توقف دام 33 يوماً، وتحديداً منذ 7 أكتوبر الماضي، تعود عجلة مسابقة كأس الخليج العربي للدوران، بإقامة 3 مواجهات اليوم ومثلها غداً في الجولة الثالثة، بالتزامن مع تجمع المنتخب الوطني الأول تحت قيادة مدربه الجديد الإيطالي زاكيروني، استعداداً لمباراتي هاييتي وأوزبكستان الوديتين، ومباريات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 في أفريقيا، وأوروبا، ومباراة الملحق الآسيوي في تصفيات المونديال، والتي انطلقت أمس، وتستمر حتى الأربعاء المقبل، بجانب المباريات الودية للمنتخبات الوطنية.

وتكشف مواجهات الجولة الثالثة في كأس الخليج العربي اليوم وغداً، معالم الأندية المتأهلة إلى الدور ربع النهائي للبطولة في نسختها الحالية، بعدما جرى استحداث دور الثمانية للمنافسة، بحيث تتأهل 4 فرق من كل المجموعتين الأولى والثانية، إلى ربع النهائي، على أن تُلعب مباريات المرحلة المستحدثة بنظام الذهاب والإياب، وصولاً إلى الدور نصف النهائي، في الطريق إلى المباراة النهائية.

وتفتتح الجولة الثالثة بمباراتي دبا مع الإمارات، وحتا مع عجمان في المجموعة الثانية، وسيكون «فك ارتباط المنافسة على الوصافة» شعار المواجهة الأولى بين «النواخذة» و«الصقور»، بعدما حصد الفريقان ثلاث نقاط بنهاية الجولة الماضية، ليحتل دبا المركز الثاني في الترتيب بفارق الأهداف أمام الإمارات.

وسيكون الدولي ياسين البخيت لاعب دبا أبرز الغيابات في مواجهة الليلة، في ظل استمرار الكوري بارك لاعب الإمارات مع فريقه في التحضيرات، ويرغب التونسي نور الدين العبيدي استغلال مواجهة الليلة في تحسين صورة الفريق بعد نتائجه السلبية في الجولتين الماضيتين للدوري واحتلال الفريق للمركز قبل الأخير، في المقابل يتطلع البرازيلي كاميلي إلى مواصلة الظهور الجيد للنواخذة، وحصد الفوز الثاني على التوالي في المنافسة بعد التغلب على الوحدة 2-1 في الجولة الثانية.