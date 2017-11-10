ابن غليطة: الأداء أهم من النتائج في «المراحل السنية»

دبي (الاتحاد)

طالب المهندس مروان بن غليطة، رئيس اتحاد الكرة، مجالس إدارات الأندية بضرورة التركيز على الأداء خلال مسابقات المراحل السنية لأندية الدولة، ومنح هذا الجانب الاهتمام الأكبر دون النظر إلى النتائج، لأن ذلك يؤدي إلى بروز الكثير من المواهب الكروية التي من المؤكد أنها ستكون رصيداً مهماً للأندية وللمنتخبات الوطنية على حدٍ سواء.

جاء ذلك في ختام دورة الفيفا لمدربي اللياقة البدنية، والتي نظمتها إدارة المنتخبات والشؤون الفنية خلال الفترة من 5 إلى 9 نوفمبر الجاري، وقدمها المحاضر الدولي الأميركي بيير باريو.

وأكد رئيس اتحاد الكرة أهمية تعزيز التواصل بين مدربي الأندية ومدربي المنتخبات الوطنية والإدارة الفنية في اتحاد الكرة خاصة على مستوى المراحل السنية، لأن ذلك سيضمن لنا ديمومة تواصل أجيال كروية بنوعية وقيمة فنية عالية ترفد منتخباتنا الوطنية بمواهب كروية مؤهلة في تمثيل كرة الإمارات في الاستحقاقات القارية والعالمية.

واستمع ابن غليطة، بحضور عبيد مبارك الشامسي المدير الفني في الاتحاد، وعبد الله حسن رئيس قسم التدريب، إلى مداخلات مدربي الأندية ومقترحاتهم وأهم المشاكل التي تواجههم خلال فترة المسابقات والتعامل مع اللاعبين في مختلف المراحل السنية، ووجه ابن غليطة بضرورة طرح هذه المشاكل بطريقة عملية تخدم المنظومة الكروية الإماراتية، من خلال حصر المشاكل أو السلبيات وحتى الإيجابيات وتقديمها بشكل تقارير فنية من خلال التواصل مع إدارتهم والتنسيق مع لجنة المسابقات والشؤون الفنية في الاتحاد لتلافي السلبيات وحل المعوقات والمشاكل، وتعزيز الإيجابيات والوقوف عندها، فذلك يؤدي بالمحصلة النهائية إلى تغذية الأندية والمنتخبات بمن يستحق التواجد في التشكيلة وحمل الشعار والدفاع عنه.

وأكد ابن غليطة، أن الاتحاد يجدد دوماً دعمه ووقوفه مع تطوير اللعبة ومختلف عناصرها بدأ بالأندية والمدربين واللاعبين، وأي مقترح أو مشروع يخدم المنظومة الكروية فإن اتحاد الكرة على أتم الاستعداد لدعمه وتبنيه والمساهمة في إنجاحه.

وفي نهاية اللقاء وجه رئيس الاتحاد شكره إلى المحاضر الدولي بيير باريو على جهوده في تقديم الدورة، داعياً الدراسين إلى استثمار المعلومات والمعرفة المكتسبة منها ونقلها إلى لاعبيهم وتطوير أدائهم الفني والبدني، بعدها وزع ابن غليطة، بحضور عبيد مبارك الشامسي، وعبد الله حسن، وزكريا أحمد مشرف مدربي الحراس، الشهادات على المدربين.