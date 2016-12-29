استسلام العشرات من «بوكو حرام» جنوب النيجر

نيامي (رويترز)

قال وزير داخلية النيجر أمس، إن عشرات من مقاتلي جماعة بوكو حرام المتشددة سلموا أنفسهم للسلطات في جنوب النيجر بعد أيام من تكبد الجماعة خسائر كبيرة عبر الحدود في نيجيريا. وكتب الوزير محمد بازوم على حسابه على تويتر يقول «قرر 31 شابا من ديفا كانوا قد انضموا قبل بضعة أعوام إلى صفوف بوكو حرام أن يسلموا أنفسهم». ووصل المقاتلون إلى بلدة ديفا الصحراوية النائية في مجموعات واحتجزتهم السلطات المحلية.

وقال مقاتل سابق في بوكو حرام للتلفزيون الحكومي «علمت أن أولئك الذين سلموا أنفسهم لم يقبض عليهم فسلمت نفسي». وأضاف «نتوقع عفوا من الحكومة حتى نتمكن من المساهمة في تنمية البلاد ومساعدتنا على تخطي الأزمة ».