درولوفيتش: فخور بما حققه المنتخب في «محطة بيشكيك»

بيشكيك (الاتحاد)

تعود بعثة منتخبنا الوطني للشباب تحت 19 سنة، إلى أرض الدولة في ساعة مبكرة من صباح اليوم، قادمة من قيرغيزستان بعد أن نجح «الأبيض الشاب» في مهمته الآسيوية بحجز بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس آسيا للشباب «إندونيسيا 2018» أثر انفراده بصدارة المجموعة الأولى وحصد 9 نقاط من ثلاثة انتصارات حققها على حساب منتخبات عمان، نيبال، والمستضيف قيرغيزستان، وخسارة واحدة بهدف نظيف أمام البحرين في الجولة الأخيرة من التصفيات.

واكتمل عقد المنتخبات المتأهلة للنهائيات، وهي إلى جانب الإمارات، طاجيكستان، قطر، السعودية، الأردن، كوريا الجنوبية، الصين، فيتنام، اليابان، أستراليا، العراق، تايلاند، كوريا الشمالية، الصين تايبيه، وماليزيا.

وأعرب الصربي ليوبينكو درولوفيتش مدرب منتخبنا الوطني للشباب عن بالغ سعادته بما حققه الأبيض الشباب من خلال التصفيات الآسيوية ونجاحه في بلوغه هدفه بالعودة من قيرغيزستان ببطاقة التأهل إلى النهائيات الآسيوية وظهوره بالصورة التي وضعته كأفضل منتخب على مستوى الأداء الفني على الرغم من خسارته الجولة الأخيرة أمام البحرين بهدف نظيف في المباراة التي خاضها بالصف الثاني وناقص العدد منذ منتصف الشوط الأول.

وأكد درولوفيتش أنه فخور بالمجموعة التي عمل معها خلال هذه الفترة القصيرة التي لم تتجاوز الأربعة أشهر وما وجده من دعم معنوي كبير من قِبل المهندس مروان بن غليطة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، وإخوانه أعضاء مجلس الإدارة وجميع المسؤولين، وكذلك الطاقم الفني والإداري للمنتخب واللاعبين، الذين أظهر كل منهم احترافية عالية في التعامل والاحترام المتبادل والعمل كمجموعة واحدة قدمت الكثير من التضحيات وتجاوزت كل الصعوبات والضغوطات التي واجهها في مسيرته خلال فترة الإعداد لتحقق هذا الهدف.

وقال: «كنا على إصرار كبير ويقين بأننا قادرون على أن نمضي معاً نحو ما كنا نراه واقعاً أمامنا».

وأشار إلى أنه يحق للجميع أن يظهر مشاعر الفرح اليوم بما تحقق من خلال هذه «محطة بيشكيك» التي ستبقى راسخة في الأذهان كمحطة أولى لجيل واعد لديه الكثير ليقدمه لكرة الإمارات ويمثلها في مختلف الاستحقاقات والمحافل بصورة مشرفة تسعد الجماهير، لافتاً إلى أن الوقت والفرصة التي تمكنا من مواصلة الإعداد بصورة ممتازة لنهائيات كأس آسيا للشباب التي ستستضيفها إندونيسيا في أكتوبر من العام المقبل، والتي تعتبر محطة للهدف الأسمى الذي يتطلع لبلوغه وهو كأس العالم للشباب 2019.

بدورهم، بادل اللاعبون المدرب مشاعر الفرحة بالتأهل إلى النهائيات الآسيوية وموجهين شكرهم لجميع أعضاء الطاقم على ما بذلوه من جهود كبيرة من رعاية واهتمام وتذليل الصعوبات كافة أمامه ما انعكس على ما قدموه من مستوى خلال المباريات وأثمر عن التربع على صدارة المجموعة وحجز بطاقة التأهل عن جدارة واستحقاق، وقال سيف عبد الرزاق لاعب الفريق، الذي حمل شارة القيادة في المباراة أمام البحرين أن العناصر التي شاركت في المباراة الأخيرة من التصفيات برهنت للجميع بأن المنتخب يملك 23 لاعباً على نفس الكفاءة، وقال: «الجميع على أتم الجاهزية دائماً ورهن إشارة الجهاز الفني للدفاع عن ألوان العلم وشعار المنتخب».

وأقام سالم اليعقوبي مدير منتخبنا الوطني للشباب مأدبة عشاء لجميع أعضاء البعثة على شرف تأهل الأبيض الشاب لنهائيات آسيا.