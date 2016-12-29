3 جرحى بتفجير وغارة أميركية تقتل 3 «دواعش» بأفغانستان

كابول (أ ف ب)
أصيب 3 أشخاص من بينهم نائب أفغاني أمس، عند انفجار عبوة استهدفت عربة النائب في كابول، فيما قتل 3 من أنصار تنظيم «داعش» بغارة جوية نفذتها القوات الأميركية شرق أفغانستان.
لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير الذي استهدف فكري بهشتي النائب من ولاية باميان (وسط) بينما كان في طريقه إلى مجلس النواب.
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لكن المتحدث باسم مجلس النواب عبد الرؤوف إبراهيمي صرح أمام صحافيين أن أحد أقارب النائب قتل في الانفجار.
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وذكرت قيادة الشرطة الإقليمية أنه تم استهداف المسلحين في منطقة «هسكا مينا» بعد أن نفذت الطائرات الأميركية بدون طيار غارة جوية بمنطقة «لانجاري جراند».