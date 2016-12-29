3 جرحى بتفجير وغارة أميركية تقتل 3 «دواعش» بأفغانستان

كابول (أ ف ب)

أصيب 3 أشخاص من بينهم نائب أفغاني أمس، عند انفجار عبوة استهدفت عربة النائب في كابول، فيما قتل 3 من أنصار تنظيم «داعش» بغارة جوية نفذتها القوات الأميركية شرق أفغانستان.

لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير الذي استهدف فكري بهشتي النائب من ولاية باميان (وسط) بينما كان في طريقه إلى مجلس النواب.

وقال نجيب دنيش أحد المتحدثين باسم وزارة الداخلية الأفغانية أمس، إن «العبوة وضعت تحت جسر وانفجرت عند مرور عربة النائب». وأضاف أن «3 أشخاص من بينهم النائب أصيبوا بجروح».

لكن المتحدث باسم مجلس النواب عبد الرؤوف إبراهيمي صرح أمام صحافيين أن أحد أقارب النائب قتل في الانفجار.

من جهة أخرى، نقلت وكالة «خاما بس» الأفغانية للأنباء عن مسؤولين محليين أمس، أن القوات الأميركية نفذت غارة جوية في إقليم ننجارهار شرق أفغانستان، مستخدمين طائرة بدون طيار، مما أسفر عن مقتل 3 من أنصار «داعش».

وذكرت قيادة الشرطة الإقليمية أنه تم استهداف المسلحين في منطقة «هسكا مينا» بعد أن نفذت الطائرات الأميركية بدون طيار غارة جوية بمنطقة «لانجاري جراند».