خطوات للتخلص من أضرار هاتفك المحمول؟



تاريخ النشر: الجمعة 10 نوفمبر 2017 ترجمة: عزة يوسف أصبح من الواضح بشكل متزايد أننا لا نستطيع العيش من دون هواتفنا المحمولة، على الرغم من إلقاء اللوم عليها في التسبب بالانعزال والوحدة وحتى انخفاض جودة النوم، واتضح، حسبما ذكر موقع shape، أن هناك آفة جديدة يمكن إضافتها إلى قائمة أضرار الهواتف المحمولة، وهي أنها تسبب العديد من المخاطر على بشرتنا، ولكن الخبراء يضعون بين يديكِ خطة لحماية بشرتك من تلك الأضرار، يعتبر الضوء الأزرق من جهاز التلفزيون، والكمبيوتر، والهاتف الذكي، هو المسؤول عن زيادة التجاعيد وإلحاق الضرر بالكولاجين الطبيعي للبشرة، كما يؤدي أيضاً إلى تفاقم مشاكل التصبغ، مثل الكلف والبقع البنية، لذلك ينصح أطباء الأمراض الجلدية بالتعامل بذكاء وتحديد وقت محدد لهاتفك.إن النظر إلى هاتفك الذكي يومياً يمكن أن يسبب التجاعيد، ليس فقط على جبينك ولكن على رقبتك أيضاً، بالإضافة إلى ترهل الجلد وهي مشكلة صعب الحل وتتطلب علاجات قوية، مثل الفيلر والليزر، وأكدت الدراسات أن الهواتف المحمولة تحمل بكتيريا أكثر 10 مرات من مقاعد المرحاض، وهو ما يجعلها تعج بعشرات الآلاف من الجراثيم، وتنتقل تلك البكتيريا إلى أيدينا ثم إلى وجوهنا، وهو ما يؤدي إلى تهيج البشرة وسد المسام وظهور البثور التي قد تتحول إلى ندوب أو خراجات عميقة، لذلك ينصح الأطباء بضرورة تنظيف الهواتف المحمولة بشكل منتظم وعدم إمساكها والأيدي غير نظيفة والاهتمام بتنظيف الأيدي والوجه دائماً وإبعاد الهواتف عن البشرة قدر الإمكان.