منع بيع الكيوي للأقل من 25 عاماً

القاهرة (الاتحاد)

قررت متاجر أسدا البريطانية الشهيرة منع بيع ثمار الكيوي، لمن هم أقل من 25 عاماً، وذلك بعد حادث قذف النجم هاري ستايلز بهذه الفاكهة أثناء أدائه لأغنيته «كيوي» في منطقة هارمسميث أبولو في لندن، وطلبت متاجر أسدا إظهار بطاقات إثبات هوية في فرعها بهولم سوبرستور في مانشستر، قبل حفل أحياه هاري في نفس الليلة في قاعة أبولو مانشيستر.

وقال متحدث رسمي باسم الشركة لموقع Mirror: «نعلم أن عملاءنا يحبون هاري ستايلز، ونشعر أنه من واجبنا أن نحمي رفيقنا المانشستري من أي أشخاص سيئين يرمونه بالكيوي من بيننا.. إننا نكره تكرار هذا الحادث، ولذلك نرى أن هذا إجراء ضروري حتى نتجنب أي مواقف حرجة»، وكان ستايلز قد فقد توازنه على المسرح عند تزحلقه إِثر رميه بثمرة كيوي، وأمسك بحامل مكبر الصوت حتى يستطيع النهوض، لذا أصدرت شركة أسدا منشوراً ووزعته على متاجرها قبل حفله الآخر للتأكد من إدراك جميع الأفرع للموقف الحساس، وبالفعل طلبت أفرع متجر أسدا إظهار الهوية من أي عميل مُريب يرغب في شراء الكيوي تحت سن 25 عاماً.