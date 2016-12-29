المغرب حريص على علاقات جيدة مع موريتانيا

الرباط (أ ف ب)

أكد المغرب حرصه على الحفاظ على علاقات جيدة مع موريتانيا التي يزورها رئيس وزرائه أمس للقاء الرئيس محمد ولد عبد العزيز بهدف تبديد «سوء فهم» بعد تصريحات لمسؤول حزبي مغربي اعتبر فيها موريتانيا «جزءا» من أراضي المغرب.

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي أن الملك قرر «إيفاد رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران والوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد ناصر بوريطة، إلى الرئيس الموريتاني».

وأكد بنكيران عقب لقاء الرئيس الموريتاني أن تصريحات الأمين العام لحزب الاستقلال المغربي ضد موريتانيا غير مسؤولة ولا تتماشى مع ثوابت الدبلوماسية المغربية.

وأضاف أن «هذه التصريحات لا تعبر إلا عن رأيه الشخصي ولا تعبر أبدا، لا عن رأي جلالة الملك ولا عن رأي الحكومة والشعب المغربيين».