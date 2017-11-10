أحمد الدرعي.. يبتكر نظاماً إلكترونياً لتعلم اليابانية

هناء الحمادي (أبوظبي)
بعد حصول أحمد الدرعي على معدل 95٪ في الثانوية العامة، توجه إلى مكتب تنسيق البعثات للحصول على فرصة الدراسة في الخارج، رغبة في تطوير حصيلته العلمية والمعرفية، والتعرف إلى ثقافات وتقاليد شعوب أخرى.
وتحقق حلمه بالدراسة في اليابان، وذهب في بعثة لدراسة هندسة أنظمة وعلوم الحاسوب، فانطلق إلى هناك محملا بالأمل والطموح، وبعد عام ونصف قضاها في تعلم اللغة اليابانية والتعمق في ثقافة هذا البلد الآسيوي العريق، بدأ مسيرته الأكاديمية الحقيقية بدراسة البكالوريوس لمدة 4 سنوات، ولم تتوقف طموحاته عند نيل الدرجة الجامعية الأولى بل أكمل مسيرة التعلم للحصول على درجة الماجستير في هندسة النظم وعلوم الحاسب الآلي (سنتين) من جامعة طوكيو للتكنولوجيا.
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وأضاف «شغفي بعالم التكنولوجيا دفعني لدراسة علوم الكمبيوتر وهندسة الأنظمة في اليابان، التي تعد من الدول الرائدة في هذا المجال، كما أن لها باعاً طويلاً في عالم الروبوتات».
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مكاسب أخلاقية
رغم مرار ة الغربة والبعد عن الوطن والأهل إلا أن ذلك لم يثن الطالب أحمد الدرعي، عن مواصلة التعلم والتأقلم في اليابان من حيث العادات والتقاليد وحتى الطعام، مشيراً إلى أن التعامل مع الشعب الياباني أكسبه حسن التعامل. ومن التجارب الجميلة التي مر بها، ذكر «تعلمت منهم الكثير من حيث احترام القوانين وعدم التردد في مساعدة الآخرين في أي شيء سواء فتح باب المصعد لسيدة تحمل طفلاً رضيعاً، أو إبلاغ شخص سقطت منه محفظته أو إرشاد سائح لمحل ما حتى لو قضى الأمر مرافقته حتى يصل للمكان إليه»، مؤكداً أن اليابانيين شعب يتمتع بأخلاق عالية جداً.