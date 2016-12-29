برلمان السودان يستحدث منصب رئيس وزراء

الخرطوم (أ ف ب)

أجاز البرلمان السوداني أمس، تعديلاً دستورياً يستحدث منصب رئيس وزراء يعينه الرئيس السوداني.

وجاء في التعديل الذي حاز إجماع 387 نائبا حضروا الجلسة من أصل 425 نائباً في البرلمان السوداني، وتلته رئيسة لجنة التشريع بالبرلمان، بدرية سليمان «يعين رئيس الجمهورية رئيسا للوزراء ويكون مسؤولاً عن السلطة التنفيذية بالبلاد ومسؤولاً أمام رئيس الجمهورية».

لكن التعديل لم يمنح رئيس الوزراء حق تعيين حكومته وإنما أبقاه في يد البشير، حيث جاء فيه «يوصي لرئيس الجمهورية بإعفاء أي وزير قومي أو وزير دولة».

كما نص على أن «يشكل رئيس الجمهورية حكومة وفاق وطني تتولى السلطة التنفيذية القومية حتى قيام الانتخابات، وتكوين الحكومة الجديدة في سنة 2020».

وتأتي التعديلات الدستورية بتوصية من حوار دعا له الرئيس عمر البشير لحل أزمات السودان الاقتصادية والسياسية وإيقاف الحرب في أقاليم دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.