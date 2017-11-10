تجربة «منتجات التجميل» قد تؤدي إلى العمى

القاهرة (الاتحاد)

أكد خبير بريطاني على ضرورة تجنب تجربة عينات الماكياج المعروضة في المتاجر، لأنها من الممكن أن تؤدي إلى الإصابة بفيروس الهربس وحتى العمى، وذلك لأن مسببات الهربس غالبًا ما تكون موجودة أصلا في مستحضرات التجميل.

وقال أمرين بشير الأستاذ الجامعي في مجال علم الطب الحيوي في جامعة أستون البريطانية، حسبما ذكر موقع Dailymail، إن هذه المستحضرات تحتوي على مواد حافظة للمساعدة في تقليل سرعة نمو الميكروبات، ولكنها يمكن أن تصبح ملوثة للغاية عندما تجربها السيدات باستخدام أدوات أو أصابع غير معقمة، أو لتعرضها لسوء التخزين.

وأضاف أن الماسكرا يمكن أن تؤدي إلى «التهاب الملتحمة» الذي من أعراضه الإفرازات والاحمرار وفي الحالات الشديدة «عمى كامل».ويوصي بشير بتجنب مشاركة منتجات التجميل لاسيما بمراكز التجميل، وجاء تحذيره بعد الإبلاغ عن إصابة إحدى عميلات متجر سيفورا بفيروس الهربس بعد استخدامها إحدى عينات التجربة لديهم، وقالت إنها زارت المتجر واستخدمت إحدى عينات أحمر الشفاه المعروضة، وادعت إصابتها بمرض في شفتيها وفقاً لوثائق المحكمة، وأنها لم تكن مصابة بالهربس قبل ذهابها إلى المتجر.