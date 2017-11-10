تجربة «منتجات التجميل» قد تؤدي إلى العمى

القاهرة (الاتحاد)
أكد خبير بريطاني على ضرورة تجنب تجربة عينات الماكياج المعروضة في المتاجر، لأنها من الممكن أن تؤدي إلى الإصابة بفيروس الهربس وحتى العمى، وذلك لأن مسببات الهربس غالبًا ما تكون موجودة أصلا في مستحضرات التجميل.
وقال أمرين بشير الأستاذ الجامعي في مجال علم الطب الحيوي في جامعة أستون البريطانية، حسبما ذكر موقع Dailymail، إن هذه المستحضرات تحتوي على مواد حافظة للمساعدة في تقليل سرعة نمو الميكروبات، ولكنها يمكن أن تصبح ملوثة للغاية عندما تجربها السيدات باستخدام أدوات أو أصابع غير معقمة، أو لتعرضها لسوء التخزين.
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