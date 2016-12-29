تونس: 57 قتيلاً وجريحاً باصطدام حافلة وقطار

ساسي جبيل (تونس)

قتل خمسة أشخاص على الأقل وأصيب 52 آخرون بجروح صباح امس في مدينة جبل الجلود جنوب العاصمة تونس جراء حادث تصادم بين حافلة للنقل العام وقطار، بسبب خلل في إشارات تقاطع.

وانقسمت الحافلة التابعة للشركة الجهوية للنقل في نابل جنوب تونس، إلى جزئين من شدة الصدمة على مستوى تقاطع السكة في سيدي فتح الله (جبل الجلود)، على بعد خمسة كيلومترات جنوب العاصمة. ولم يتم الإعلان رسميا عن هويات الضحايا الخمس، وعرف أن رضيعا بينهم وضابطين في الجيش وضابط امن.

وبحسب الوزارة، فقد تم نقل 52 جريحا إلى مستشفيات عدة في تونس الكبرى. وأشارت إذاعة «موزاييك أف أم» إلى أن بين الجرحى ثمانية عسكريين.

وأعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية عن فتح تحقيق في الحادث. وقال مدير الشركة حسن ميعادي «فتحنا تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات».

وقال معز بوراوي المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بالمنطقة إنه بحسب «المعطيات الأولية الميدانية فان الأضواء وحواجز الأمن كانت معطلة»، مضيفا أن هذا الخلل كان وراء الحادث.

وقال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الذي عاد ضحايا الحادثة في مستشفى الحروق البليغة جنوب العاصمة «لابد من وضع حد لهذا التسيب وعدم ترك الأمور على حالها»، مؤكدا على «ضرورة تحديد المسؤوليات خاصة وأن حواجز السكة الحديدية حيث وقع الحادث معطلة» منذ اكثر من أسبوعين.