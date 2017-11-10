اكتشاف طريقة غريبة تلتهم بها حيتان فرائسها

بانكوك (د ب أ)

قال باحثون من تايلاند إنهم اكتشفوا طريقة صيد لدى الحيتان لم تكن معروفة حتى الآن، وحسب الباحثين فإن ما يعرف بالحوت البريدي الذي تنتمي إليه فصيلة الحيتان الزرقاء والحيتان البالينية العملاقة يجرف الأسماك في وضع عمودي إلى فمه مباشرة بقوة بمساعدة دوامة من المياه يصنعها بنفسه.

وقال فريق الباحثين تحت إشراف تاكاشي إواتا، الذي انتقل الآن للعمل في جامعة سانت أندروز البريطانية، إنه لاحظ هذه الظاهرة نحو 60 مرة لدى حيتان بالغة وأخرى صغيرة في أعالي خليج تايلاند.

وقال الباحثون في دراستهم، التي نشرت في دورية «كارانت بايولوجي» المتخصصة في علم الأحياء، إن هذا السلوك الذي لم يسبقهم أحد إلى وصفه حتى الآن يدل على مدى قدرة الحيتان على الابتكار.

وأوضح الباحثون أن الحيتان تقف أثناء ذلك بشكل عمودي في المياه وترفع رأسها من المياه مغلقة الفم في البداية، ثم تفتح الفك السفلي لأسفل حتى يلمس هذا الفك سطح المياه، وعندما تضع الحيتان زاوية الفم تحت الماء فإنها تجرف بذلك أسماكاً صغيرة بوساطة الدوامة الناشئة عن ذلك خاصة سمك السردين الصغير الذي يقع ضحية تيار المياه الناتج عن هذه الدوامة وانجرافها داخل فم الحوت»، وأوضح الباحثون أن هذه الـ «مناورة» تستمر 10 إلى 30 ثانية إجمالاً، قبل أن يغلق الحوت فمه ويعاود الاختفاء.