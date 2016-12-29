السيسي: الليبيون فقط من يملكون حق تقرير مصيرهم

أحمد شعبان (القاهرة)
أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، دعم بلاده الكامل لسيادة ليبيا ووحدة أراضيها، مشيراً إلى أن الليبيين فقط هم من يملكون حق تقرير مصيرهم.
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير علاء يوسف، في بيان إن السيسي أكد خلال لقائه مع رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أن بلاده تولي أهمية كبيرة لعودة الاستقرار إلى ليبيا من خلال دعم بناء المؤسسات الوطنية بالدولة وتعزيز تماسكها.
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وأشار إلى أن صالح عرض على الرئيس السيسي آخر التطورات السياسية في ليبيا والجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية، معرباً عن تقديره للدور الذي تقوم به مصر وقيادتها لتعزيز الاستقرار والسلام في ليبيا.
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من جانب آخر، قال السيسي إن الظروف الاقتصادية الصعبة في مصر ستتحسن خلال ستة أشهر ودعا رجال الأعمال والمستثمرين إلى مساعدة الحكومة على كبح ارتفاع الأسعار. وفي كلمة ألقاها أثناء افتتاح مشروع للاستزراع السمكي في مدينة الإسماعيلية بمنطقة قناة السويس أشاد السيسي بالمصريين لتحملهم الإصلاحات الاقتصادية الصعبة.
وقال الرئيس المصري «الجهود التي تبذل لتدارك الآثار دي كتيرة».
وأمر السيسي الحكومة ببذل المزيد من الجهود لكبح ارتفاع الأسعار وطلب من رجال الأعمال والمستثمرين المشاركة في ذلك. وقال «أرجو أن تبذل الحكومة مزيداً من الجهد لضبط الأسعار.