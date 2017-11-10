أسرار السعادة الزوجية بعد 70 عاماً

القاهرة (الاتحاد)

احتفل عدد من الأزواج بذكرى زواجهم في نفس العام الذي تزوجت فيه الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا من زوجها الأمير فيليب دوق إدنبرة، وقد أجرت الصحفية جيني بوند، حسبما ذكر موقع Dailymail، لقاءً مع أربعة أزواج كشفوا فيه عن أسرار استمرار حياتهم الزوجية وسعادتهم سوياً.

وقال الزوجان ليلياس وإيدوارد سانبروك إيفانس، إن الصبر هو ما حافظ على علاقتهما منذ أن التقيا في حفلة في مدينة لوتن بإنجلترا، في حين أكد الزوجان دوريس وتيد بوكس أنهما يفعلان كل شيء معاً باستثناء الذهاب إلى مباريات كرة القدم، وأوضح الزوجان إيساك كليمينت وزوجته مارجريت، أنهما لا بد أن يتبادلا قُبَلة كل ليلة قبل النوم ويتمنيان لبعضهما البعض «نوماً هنيئاً»، وقال جون وزوجته جيوف بانكروفت، إن الرومانسية والحب ما زالا موجودين بينهما منذ 70 عاماً، وأنهما تعرفا على بعضهما منذ أن كانا في الثانية عشرة من عمرهما ولم يفترقا أبداً، وتتذكر السيدة بانكروفت كيف كانت أسرتها تمتلك تلفازا عام 1947، وانضم إليهم الجيران لمشاهدة صور فستان زفاف الملكة إليزابيث حينها.