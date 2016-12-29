الأمن الأردني يقتل مسلحاً جزائرياً باشتباك في الشوبك

جمال إبراهيم (عمان)

أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن أن الأجهزة الأمنية قتلت أمس مطلوبا يحمل جنسية عربية ينتمي «للجماعات الإرهابية» في الشوبك جنوب المملكة، أشارت مصادر أمنية إلى انه يحمل الجنسية الجزائرية.

وقال البيان إن «قوة أمنية مشتركة من الأجهزة الأمنية وبناء على معلومات استخباراتية توجهت عصر أمس لإحدى المزارع الواقعة ضمن اختصاص لواء الشوبك التابع لمحافظة معان جنوب المملكة لضبط احد المطلوبين من جنسية عربية لانتمائه لجماعات إرهابية». وأضاف أن «المطلوب بادر فور مشاهدته للقوة بإطلاق عيارات نارية كثيفة باتجاههم وتم على الفور تطويق المنطقة من قبل قوات الدرك للسيطرة عليه وإلقاء القبض عليه».

وأوضح البيان أن «المشتبه به رفض الاستسلام واستمر بإطلاق عيارات نارية باتجاه القوة» التي تمكنت من «إصابته وقتله وضبط بحوزته سلاح ناري أوتوماتيكي». واكد مصدر أمني فضل عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس أن «ابنه (16 عاما) كان بمعيته».

من جانبهم، قال شهود عيان إن شخصا يحمل حقيبة شخصية اشتبه به سكان قرية البقعة في الشوبك، حيث تم تبليغ الجهات الأمنية. وفي وقت سابق أصدرت محكمة أمن الدولة في الأردن أمس، حكما بالإعدام شنقا بحق خمسة أعضاء في خلية «إربد الإرهابية»، والأشغال الشاقة لستة عشر منهم، بعدما أدينوا بالتخطيط للقيام بعمليات إرهابية داخل المملكة. ودانت المحكمة المتهمين الـ21 بتهم منها «القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى وفاة إنسان، وتصنيع المواد المفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، وحيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية والترويج لأفكار جماعة إرهابية».

وحكمت المحكمة في جلستها التي عقدتها صباح أمس على خمسة من المتهمين بالإعدام شنقا حتى الموت وثلاثة متهمين بالسجن 15 عاما وثمانية متهمين بالسجن عشرة أعوام وأربعة متهمين بالسجن ثلاثة أعوام ومتهم آخر بالسجن سبعة أعوام.

واحد المتهمين المحكوم بالسجن 15 عاما فار من وجه العدالة، فيما مثل العشرون الآخرون أمام المحكمة وهم يرتدون ملابس السجن البنية والزرقاء.ولم ينطقوا بأي رد فعل بعد صدور الحكم بحقهم.

وكان الأردن أعلن في الثاني من مارس الماضي إحباط مخطط إرهابي لتنظيم داعش لضرب أهداف مدنية وعسكرية إثر عملية أمنية نفذتها قوات الأمن في محافظة إربد شمال عمان.

وكانت دائرة المخابرات العامة الأردنية أعلنت في مارس الماضي أنه خلال تتبع المطلوبين لتوقيفهم دارت اشتباكات أسفرت عن مقتل ضابط وإصابة خمسة آخرين، إضافة إلى مقتل سبعة من المسلحين. كما أصيب مدنيان خلال الاشتباك كانا على مقربة من المكان، وضبط كميات من الأسلحة الرشاشة والذخيرة والمتفجرات والصواعق التي كانت بحوزة عناصر المجموعة المسلحة.