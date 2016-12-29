واشنطن تدعو لخروج «الكردستاني» من سنجار العراقية

سرمد الطويل، وكالات (بغداد)

دعت واشنطن أمس، إلى خروج حزب العمال الكردستاني التركي المعارض الذي كثف تواجده في قضاء سنجار شمال الموصل بمحافظة نينوى العراقية، بعدما طالب الأكراد بذلك رافضين صرف بغداد رواتب لهم، وبعدما أكد مصدر برلماني عراقي أن حكومة بغداد ترسل عن طريق ميزانية مليشيات «الحشد الشعبي» رواتب مقاتلي الكردستاني في سنجار. في حين أسفرت غارة جوية عن تدمير آخر الجسور التي تربط شطري الموصل وأخرجته من الخدمة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر أمس، إن وجود الكردستاني الذي تصنفه الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية في سنجار، عقبة كبيرة أمام الاستقرار السياسي وعودة النازحين إلى قراهم. وأكد ضرورة خروج عناصر الكردستاني من سنجار بأسرع وقت ومنع الحزب من لعب أي دور خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك بعد رفض كردي لتواجد حزب العمال، فقد طالب الحزب الديمقراطي الكردستاني عناصر الكردستاني بمغاردة سنجار. ونقلت وكالات أنباء كردية عن مسؤول العلاقات الوطنية في الحزب الديمقراطي الكردستاني أحمد كاني قوله، إن مسؤولين كبار في الحزب طلبوا بشكل رسمي من الكردستاني الخروج من القضاء، لإغلاق جميع الطرق أمام المشاكل وحل المسألة بالطرق السلمية.

وصرح عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي (البرلمان) شاخوان عبدالله، لشبكة «رووداو» الكردية «لدينا معلومات بأن بغداد ترسل بأسماء خاصة وضمن ميزانية الحشد الشعبي، رواتب القوات التابعة لحزب العمال في سنجار ومناطق عراقية أخرى، لكون هذه القوات هي أجنبية، وتركيا وصفت هذه القوات هي أعداء مباشرة بالنسبة لها».