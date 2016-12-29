موسكو ترفض مشروع قرار دولي بشأن الهجمات الكيماوية

عواصم (وكالات)
رفضت موسكو قطعياً مشروع قرار دولي قدمته فرنسا وبريطانيا في مجلس الأمن، ينص على فرض عقوبات على خلفية الهجمات الكيماوية الأخيرة في سوريا. وقال سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، في تصريح صحفي أمس، «ينص مشروعهم على فرض عقوبات، وهو أمر نرفضه قطعياً». وتابع أن موسكو تحذر الغرب من محاولات تأجيج التوتر في مجلس الأمن مجدداً، مبيناً أن «المساعي الفرنسية البريطانية هذه لن تنجح».
وفي سياق الانتهاكات، دعت هيئة الطب الشرعية بمدينة حلب، إلى تشكيل لجنة تحقيق حيادية بخصوص المقابر الجماعية، التي اتهم النظام السوري فصائل المعارضة بالمسؤولية عنها أثناء فترة سيطرتها على الأحياء الشرقية للمدينة. وطالبت «الهيئة»، في بيان لها، بالاحتفاظ بالجثث حتى وصول لجنة حيادية، لفحصها وتبيان سبب وفاتها، مؤكدة أن القصف اليومي الذي نفذته القوات الحكومية خلال تلك الفترة هو المتسبب بهذه المقابر.
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