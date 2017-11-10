عودة «الغائبين» إلى دراما رمضان المقبل

سعيد ياسين (القاهرة)

شهدت المسلسلات التلفزيونية التي تم التعاقد على غالبيتها، وتقرر عرضها خلال شهر رمضان المقبل، عودة عدد كبير من النجوم من أجيال مختلفة، غابوا العام الماضي أو لعدد من السنوات لأسباب متفاوتة، وفي مقدمة هؤلاء يحيى الفخراني، الذي تعاقد على بطولة مسلسل «بالحجم العائلي» من تأليف محمد رجاء، وإخراج هالة خليل التي تعود إلى الدراما بعد غياب سبعة أعوام منذ قدمت «حكايات بنعيشها- فتاة الليل» لليلى علوي 2010، وكان الفخراني غاب عن رمضان الماضي بسبب عدم عثوره على نص مناسب، ولرغبته في الحصول على إجازة من الدراما التلفزيونية، علماً بأنه قدم قبل ذلك عشرات المسلسلات الرمضانية الناجحة، ومنها «ونوس»، و«دهشة»، و«الخواجة عبدالقادر»، و«شيخ العرب همام»، و«زيزينيا»، و«نصف ربيع الآخر»، و«ليالي الحلمية»، وغيرها.

هنيدي وعز

ويعود محمد هنيدي بعد غياب ستة أعوام منذ قدم «مسيو رمضان أبو العلمين حمودة»، من خلال مسلسل «المدينة الفاضلة» من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج سامح عبدالعزيز، وكان قد تعاقد العام الماضي على بطولة «أبيه فتحي» من تأليف يوسف معاطي، ولكن تعثر جهة إنتاجه حال دون تقديمه، ويعود أحمد عز بعد غياب ثلاثة أعوام منذ قدم «الاكسلانس» بـ «أبو عمر المصري» المأخوذ عن رواية للكاتب عز الدين شكري عنوانها «مقتل فخر الدين»، وتشاركه البطولة نور، ويخرجه أحمد خالد موسي، أما محمد رمضان الذي غاب عن رمضان الماضي لارتباطه بقضاء فترة تجنيده في الجيش المصري، فيعود من خلال «زين»، وتشاركه بطولته منة شلبي، ويخرجه ياسر سامي، ويكتبه محمد عبدالمعطي الذي تعاون معه في رمضان قبل الماضي في «الأسطورة»، وحقق نجاحاً لافتاً.

نادية ومي

وتعود مي عز الدين بمسلسل «رسايل» الذي كان مقرراً تقديمه رمضان الماضي، ولكن ارتباط مؤلفه محمد سليمان عبدالملك بـ «الحصان الأسود» لأحمد السقا، اضطرها إلى تأجيله وغابت للمرة الأولى عن الدراما الرمضانية بعد حضور متواصل بمسلسلات «وعد»، و«حالة عشق»، و«دلع بنات»، و«الشك»، و«آدم»، و«قضية صفية»، كما تعود نادية الجندي من خلال مسلسل «المنظومة» الذي تأجل تنفيذه من العام الماضي لأسباب إنتاجية، وكانت قدمت قبل عامين مسلسل «أسرار»، وتتكتّم سميرة أحمد على تفاصيل مسلسل جديد تنوي العودة به بعد غياب سبعة أعوام منذ قدمت «ماما في القسم» أمام محمود ياسين، ورانيا فريد شوقي، وياسر جلال عام 2010.

غياب هؤلاء

في مقابل عودة هؤلاء، يغيب عدد من الفنانين الذين حضروا في رمضان الماضي، ويأتي غيابهم لرغبة البعض في التركيز على السينما العام الحالي، ومنهم أحمد السقا الذي قدم رمضان الماضي «الحصان الأسود»، وياسمين عبدالعزيز «هربانة منها»، وهند صبري «حلاوة الروح»، وعمرو سعد «وضع أمني»، ويوسف الشريف «كفر دلهاب»، ومحمد إمام «لمعي القط»، أما البعض الآخر فيواجه صعوبات كبيرة في أعماله الجديدة سواء فيما يتعلق بجهات الإنتاج أو التسويق، ومنهم ليلى علوي، وإلهام شاهين، وسمية الخشاب، وأحمد مكي، وخالد الصاوي، وحمادة هلال، ومصطفى شعبان، ودنيا سمير غانم.