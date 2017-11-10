عودة «الغائبين» إلى دراما رمضان المقبل

سعيد ياسين (القاهرة)
شهدت المسلسلات التلفزيونية التي تم التعاقد على غالبيتها، وتقرر عرضها خلال شهر رمضان المقبل، عودة عدد كبير من النجوم من أجيال مختلفة، غابوا العام الماضي أو لعدد من السنوات لأسباب متفاوتة، وفي مقدمة هؤلاء يحيى الفخراني، الذي تعاقد على بطولة مسلسل «بالحجم العائلي» من تأليف محمد رجاء، وإخراج هالة خليل التي تعود إلى الدراما بعد غياب سبعة أعوام منذ قدمت «حكايات بنعيشها- فتاة الليل» لليلى علوي 2010، وكان الفخراني غاب عن رمضان الماضي بسبب عدم عثوره على نص مناسب، ولرغبته في الحصول على إجازة من الدراما التلفزيونية، علماً بأنه قدم قبل ذلك عشرات المسلسلات الرمضانية الناجحة، ومنها «ونوس»، و«دهشة»، و«الخواجة عبدالقادر»، و«شيخ العرب همام»، و«زيزينيا»، و«نصف ربيع الآخر»، و«ليالي الحلمية»، وغيرها.
هنيدي وعز
|
نادية ومي
|
غياب هؤلاء
في مقابل عودة هؤلاء، يغيب عدد من الفنانين الذين حضروا في رمضان الماضي، ويأتي غيابهم لرغبة البعض في التركيز على السينما العام الحالي، ومنهم أحمد السقا الذي قدم رمضان الماضي «الحصان الأسود»، وياسمين عبدالعزيز «هربانة منها»، وهند صبري «حلاوة الروح»، وعمرو سعد «وضع أمني»، ويوسف الشريف «كفر دلهاب»، ومحمد إمام «لمعي القط»، أما البعض الآخر فيواجه صعوبات كبيرة في أعماله الجديدة سواء فيما يتعلق بجهات الإنتاج أو التسويق، ومنهم ليلى علوي، وإلهام شاهين، وسمية الخشاب، وأحمد مكي، وخالد الصاوي، وحمادة هلال، ومصطفى شعبان، ودنيا سمير غانم.