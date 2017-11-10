ديانا كرزون: لا أعيش قصة حب.. وفارس الأحلام لم يأت بعد

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

رغم عدم موافقتها في السابق على الظهور عضو لجنة تحكيم في أحد برامج اكتشاف المواهب الغنائية، خصوصاً أنها ترى بعضها لا يهتم بالمواهب بقدر اهتمامها بـ «الشو الإعلامي والفني»، إلا أنها شاركت مؤخراً كعضو لجنة تحكيم في الموسم الثالث من برنامج «نجم الأردن»، معتبرة أن مشاركتها في البرنامج بالتحديد مشروع وطني، لاسيما أنه يهتم باختيار نجم أردني قادم في عالم الغناء.

نجم حقيقي

لفتت ديانا، التي يشاركها في لجنة التحكيم كل من الفنان هاني متواسي والمؤلف والموزع الموسيقي نديم سراج، إلى أن التجربة في البرنامج مميزة وفريدة من نوعها، خصوصاً أنه مختلف عن باقي البرامج الأخرى، إذ يسعى منظموه في البحث عن نجم أردني حقيقي، يدخل الساحة الفنية بكل قوة، ويساعدونه على تحقيق حلمه بتوفير كل الإمكانات اللازمة لإظهار إبداعاته، مؤكدة أن مشاركتها في برنامج يمثل بلدها هو شرف كبير لها، لذلك عندما عرض عليها الأمر وافقت على الفور من دون تردد.

وأوضحت كرزون، أنها فنانة تهتم بصناع الموسيقى الجدد، وتحاول التعاون معهم بين فترة وأخرى في أعمالها الفنية، مشيرة إلى أنها ستكون من أوائل الفنانين الذين يقفون إلى جانب «نجم الأردن» وتدعمه حتى يثبت أقدامه في عالم الغناء.