ديانا كرزون: لا أعيش قصة حب.. وفارس الأحلام لم يأت بعد

تامر عبد الحميد (أبوظبي)
رغم عدم موافقتها في السابق على الظهور عضو لجنة تحكيم في أحد برامج اكتشاف المواهب الغنائية، خصوصاً أنها ترى بعضها لا يهتم بالمواهب بقدر اهتمامها بـ «الشو الإعلامي والفني»، إلا أنها شاركت مؤخراً كعضو لجنة تحكيم في الموسم الثالث من برنامج «نجم الأردن»، معتبرة أن مشاركتها في البرنامج بالتحديد مشروع وطني، لاسيما أنه يهتم باختيار نجم أردني قادم في عالم الغناء.
نجم حقيقي
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وأوضحت كرزون، أنها فنانة تهتم بصناع الموسيقى الجدد، وتحاول التعاون معهم بين فترة وأخرى في أعمالها الفنية، مشيرة إلى أنها ستكون من أوائل الفنانين الذين يقفون إلى جانب «نجم الأردن» وتدعمه حتى يثبت أقدامه في عالم الغناء.
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