أغرب 10 أكسسوارات للسيارات الفارهة

دبي (الاتحاد)
1 - دبابيس أوراق لامبورجيني «lamborghinipaperclips» بسعر 17 دولاراً: هي عبارة عن خمسة دبابيس أوراق للامبورجيني، والتي تكلف 13 ريالاً لكل دبوس واحد، مقارنة بألف دبوس يمكنك شراؤه على أمازون بـ 45 ريال على أمازون.
2- دفتر لكزس «Lexusnotebook» بسعر 36.75 دولار: كل ما يمكن قوله هنا، أنه سعر مبالغ فيه لدفع 138 ريالاً على أي دفتر في العالم لتدوين الملاحظات.
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4- شمعة بنتلي «bentleycandle» بسعر 85.87 دولار: بنتلي تعرض شمعة غالية الثمن بـ 323 ريالًا تقريباً، برائحة معقدة تصفها بنتلي بأنها «شمعة تجمع بين رائحة الجلد الفاخر وطبقات التوابل مع خشب أيريس والفلفل الحار»، برأيك هل تستحق أي شمعة في العالم مثل هذا السعر؟
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