أغرب 10 أكسسوارات للسيارات الفارهة

دبي (الاتحاد)

1 - دبابيس أوراق لامبورجيني «lamborghinipaperclips» بسعر 17 دولاراً: هي عبارة عن خمسة دبابيس أوراق للامبورجيني، والتي تكلف 13 ريالاً لكل دبوس واحد، مقارنة بألف دبوس يمكنك شراؤه على أمازون بـ 45 ريال على أمازون.

2- دفتر لكزس «Lexusnotebook» بسعر 36.75 دولار: كل ما يمكن قوله هنا، أنه سعر مبالغ فيه لدفع 138 ريالاً على أي دفتر في العالم لتدوين الملاحظات.

3- منفضة سجائر فيراري من السيراميك، «ferrariashtray» بسعر 75 دولاراً: فيراري تشتهر بمنتجاتها الجانبية باهظة الثمن، ومن أبرز الأمثلة هي منفضة السجائر هذه، والسؤال هنا، من سيدفع 282 ريالاً على شيء يضع فيه بقايا سجائره.

4- شمعة بنتلي «bentleycandle» بسعر 85.87 دولار: بنتلي تعرض شمعة غالية الثمن بـ 323 ريالًا تقريباً، برائحة معقدة تصفها بنتلي بأنها «شمعة تجمع بين رائحة الجلد الفاخر وطبقات التوابل مع خشب أيريس والفلفل الحار»، برأيك هل تستحق أي شمعة في العالم مثل هذا السعر؟