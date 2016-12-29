«الهلال» يغيث نازحي حضرموت

حضرموت (وام)

استجابت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية لاستغاثة عاجلة أطلقها عدد من الأسر النازحة التي تركت منازلها في منطقة «الغبر» بمديرية بروم ميفع بمحافظة حضرموت، ونزحت إلى منطقة «ربب» إحدى قرى المديرية.

وسيرت الهيئة إثر نداء الاستغاثة قافلة من الملابس الشتوية والمواد الغذائية وخيام وأدوية، وذلك استمرارا لبرنامج الهيئة بحضرموت وشبوة للتخفيف من معاناة المواطنين الذين يعيشون في ظروف سيئة ويعانون من انعدام الخدمات الضرورية.

وتفقد وفد الهلال الأحمر الإماراتي برئاسة مشرف مشاريع الهيئة بحضرموت، النازحين وتعرف على أحوالهم ومعاناتهم واستمع إلى شرح مفصل عن أوضاعهم واحتياجاتهم.

وقال مدير عام مديرية بروم ميفع، إن قافلة المساعدات جاءت في توقيتها نظرا للظروف المأساوية التي تعاني منها هذه الأسر التي اضطرت لترك منازلها نتيجة للأحداث الأخيرة التي شهدتها مناطقهم.

وأعرب عدد من الأهالي عن شكرهم وتقديرهم لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على الدعم القيم وعلى هذه اللفتة الإنسانية الكريمة التي ستخفف من معاناة الأسر المشردة في المديرية.