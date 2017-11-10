«داون بلاك بادج».. قمة الفخامة والأداء

يحيى أبو سالم (دبي)

هناك قاعدة مغلوطة في عالم السيارات، تؤكد أن السيارات الفارهة ليست بالضرورة سيارات قوية أو ذات تقنيات تكنولوجية متميزة، حيث إن الفخامة في عالم السيارات ليست بالضرورة مرتبطة فيما تمتلكه السيارة من محرك أو ناقل حركة أو غير ذلك من أمور ميكانيكية، حيث يرتبط مفهوم هذه الفخامة في هذا العالم الواسع، بمفهوم الشكل الراقي وحجرة القيادة الفارهة وكل ما يرتبط بذلك من أساليب وتقنيات تعزز من تجربة قيادة هذه المركبة. وعلى العكس من هذه القاعدة تمكن العملاق البريطاني وعلى مدى أكثر من 80 عاماً من إنتاج مركبات، تعكس مفهوم الرقي والفخامة وقمة الرفاهية، بشكل متوازٍ تماماً مع مفهوم القوة والأداء منقطع النظير، جنباً إلى جنب مع تزويد مركباتها بآخر وأحدث ما توصلت إليه التقنيات الحديثة في عالم السيارات الفخمة فائقة القوة.

إبداع التصميم

تم تصميم النسخة الجديدة من سيارة رولزرويس الجديدة، لتلبي الطلب المتزايد لجيل جديد من محبي هذه السيارة الفارهة، حيث تعتبر داون بلاك بادج السيارة الأكثر فخامةً ورفاهية من فئتها، خصوصاً أنها تأتي بفتحة سقف بانورامية، بطول السيارة.

أول ظهور للطراز الجديد، كان مؤخراً بلون داكن شديد السواد مع عدة طبقات من الدهان التي تم طلائها وتلميعها يدوياً فيما يعد واحداً من أكثر عمليات الطلاء دقةً وحرفية. والنتيجة، لون أسود داكن يتناغم مع خطوط داون العصرية. أما عن السقف الذي يُفتح بشكل أوتوماتيكي، في صمت تام، فهو متوفر في قماش أسود فقط مع كسوة من الجلد الأسود الفاخر على سطح غطاء السقف.