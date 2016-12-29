الحكومة تدعو الأحزاب اليمنية إلى تعزيز الشراكة الوطنية

مأرب (وكالات)

أكد نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخدمة المدنية عبدالعزيز جباري، على أهمية تعزيز الشراكة الوطنية بين كافة القوى الوطنية بما يسهم في توحيد الجهود الوطنية في سبيل تأسيس الدولة الاتحادية التي ينشدها الجميع.

وخلال ترأسه اجتمعا لممثلي عدة أحزاب أمس، عبر وزير الخدمة المدنية، عن تطلعه في أن تبني الأحزاب والقوى السياسية شراكة في إدارة الشأن العام حقيقية تكون نموذجا لبقية المحافظات، موضحاً أن المرحلة الحالية تقتضي، العمل بروح الفريق الواحد من أجل مبدأ الحرية والعدالة والمساواة وإقامة دولة اتحادية يتساوى ويتشارك فيها الجميع.

وأعرب جباري عن ترحيبه بخطوة الأحزاب في محافظة مأرب وتوجهها نحو تكوين ائتلاف يوحد العمل السياسي لها.

وكان ممثلو الأحزاب قد أكدوا على ضرورة إيمان جميع الأحزاب بالشراكة الحقيقية والقبول بالآخر، متطرقين إلى الخطوات التي قطعوها في إطار إشهار تحالف وطني، على مستوى المحافظة من أجل زيادة التلاحم الوطني.