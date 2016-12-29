هادي يؤكد ضرورة استئناف إنتاج النفط وتصديره

المكلا (الاتحاد)
أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أهمية استئناف إنتاج النفط الخام للإسهام في تجاوز التحديات التي تعيشها البلد في ظل الظروف الراهنة.
وأشار هادي خلال ترأسه اجتماع ضم إدارة قيادة شركة بترومسيلة العاملة في إنتاج وتصدير النفط، إلى أهمية تنفيذ خطة لتفعيل وتطوير عملية إنتاج النفط وتحديث قطاعات الشركة التي تعد من المنشآت العملاقة الرافدة لعملية البناء والنماء، وباعتبارها منشأه حكومية خالصة تسهم في رفد خزينة الدولة بالموارد الهامة لتلبية وتوفير احتياجات اليمن المتزايدة من الموارد.
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وفي سياق منفصل ترأس الرئيس اليمني اجتماعا ضم محافظي إقليم حضرموت ومديري الأمن والمرافق المالية والإيرادية بمحافظات الإقليم الذي تضم كل من «حضرموت، شبوة، المهرة، أرخبيل سقطرى»، بحضور رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر.
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