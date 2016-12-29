هادي يؤكد ضرورة استئناف إنتاج النفط وتصديره

المكلا (الاتحاد)

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أهمية استئناف إنتاج النفط الخام للإسهام في تجاوز التحديات التي تعيشها البلد في ظل الظروف الراهنة.

وأشار هادي خلال ترأسه اجتماع ضم إدارة قيادة شركة بترومسيلة العاملة في إنتاج وتصدير النفط، إلى أهمية تنفيذ خطة لتفعيل وتطوير عملية إنتاج النفط وتحديث قطاعات الشركة التي تعد من المنشآت العملاقة الرافدة لعملية البناء والنماء، وباعتبارها منشأه حكومية خالصة تسهم في رفد خزينة الدولة بالموارد الهامة لتلبية وتوفير احتياجات اليمن المتزايدة من الموارد.

وشدد هادي على ضرورة الإسراع في تطوير وزيادة الإنتاج بحدوده الممكنة والقصوى في مختلف الحقول والقطاعات التي تديرها الشركة لإعادة الثقة وتعزيزها بهذا القطاع الحيوي الواعد والإسهام في تجاوز التحديات التي يعيشها اليمن في ظل الظروف الراهنة.

وفي سياق منفصل ترأس الرئيس اليمني اجتماعا ضم محافظي إقليم حضرموت ومديري الأمن والمرافق المالية والإيرادية بمحافظات الإقليم الذي تضم كل من «حضرموت، شبوة، المهرة، أرخبيل سقطرى»، بحضور رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر.