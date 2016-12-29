قبل أسبوع قال الرئيس المنتخب دونالد ترامب إن الولايات المتحدة يجب أن «توسع على نطاق كبير قدراتها النووية»، ما يشير على ما يبدو إلى إنهاء عقود من الجهود التي يبذلها الرؤساء من الحزبين للحد من دور الأسلحة النووية في دفاعات واستراتيجية الولايات المتحدة. وربما تكون تصريحات ترامب، التي كتبها في تغريدة على «تويتر» بعد ظهر يوم الخميس، رداً على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي تعهد في خطاب ألقاه أمام قيادة جيشه في موسكو في وقت سابق من يوم الخميس بأن يعزز من صواريخ روسيا النووية. وقال بوتين إن القوات النووية بحاجة إلى تعزيزها حتى يتسنى لها «اختراق أي أنظمة دفاع صاروخي موجودة أو مستقبلية بشكل موثوق به»، في إشارة على ما يبدو إلى جهود «البنتاجون» لتطوير أنظمة قادرة على إسقاط الصواريخ المسلحة نووياً.
وبعد فترة وجيزة من بث وسائل الإعلام لتصريحات بوتين، قال ترامب على تويتر «ينبغي للولايات المتحدة أن تعزز وتوسع على نطاق كبير قدراتها النووية، حتى يحين الوقت الذي يعود فيه العالم إلى صوابه فيما يتعلق بالأسلحة النووية». ولم يستطرد. وغموض تصريح ترامب جعل من الصعب تقييم التأثير المحتمل على السياسة الخارجية الأميركية، كما أوضح الأخطار المحتملة في وضع السياسات، لا سيما بشأن هذه الأمور الخطيرة. وقضية الأسلحة النووية مخيفة لدرجة أن رئيس البلاد فقط هو الذي بإمكانه أن يأمر باستخدامها، والردع هو عادة موضوع معقد يتم مناقشته من خلال الأطروحات الأكاديمية والتفاوض عليه لسنوات من قبل دبلوماسيين. أما مساعدو ترامب، بعد أن طلب منهم توضيح ماذا يعني الرئيس المنتخب بقوله ضرورة «توسيع» القدرة النووية الأميركية، فقد ردوا في بيان لم يعالج هذه النقطة.
وقال «جاسون ميلر»، مدير اتصالات البيت الأبيض القادم إن الرئيس المنتخب كان في الماضي «قد شدد على الحاجة إلى تحسين وتحديث قدرات الردع لدينا كوسيلة حيوية لتحقيق السلام من خلال القوة». وكانت هذه هي المرة الثانية في خلال يومين التي حاول فيها المساعدون إعادة صياغة تصريح لترامب. ففي يوم الأربعاء، قال إن الهجمات الإرهابية الأخيرة في أوروبا قد أثبتت صحة تعهده خلال الحملة بأن يمنع المسلمين من دخول الولايات المتحدة. وبعد ذلك قال مساعدون إنه كان فقط يعيد صياغة وعده بتنفيذ تدقيق صارم ووقف قبول أشخاص قادمين من بلاد مرتبطة بالإرهاب. ومع تغريدته على تويتر بشأن الأسلحة النووية، فإنه لا يزال من غير الواضح من استخدامه لكلمة «التوسع» ما إذا كان ترامب سيحاول تقويض اتفاقيات مثل معاهدة «ستارت» الجديدة، التي وقعتها روسيا والولايات المتحدة عام 2010، والتي تلزم كلتا الدولتين بإحداث تخفيضات متواضعة في القوات النووية الاستراتيجية،
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*محللان سياسيان أميركيان
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز»